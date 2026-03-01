Javier Milei, sobre la situación judicial de Cristina Kirchner: "Va a seguir presa"

"Manga de chorros, por eso tiene a su líder presa. Y va seguir presa por la Causa Cuadernos. Por el memorándum de Irán va a seguir presa", afirmó Milei en un encendido discurso contra la expresidenta y en respuesta a las chicanas del bloque opositor en el Congreso.

El presidente Javier Milei apuntó este domingo contra la expresidenta Cristina Kirchner al referirse sobre su situación judicial y asegurar que "va a seguir presa". En un encendido discurso, con fuerte chicanas a los bloques opositores, el jefe de Estado inaugura un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación donde destacó los logros políticos de su gobierno en los primeros dos años de gestión.

"Sigan con las operetas que la gente sabe. Sabe que son unos mentirosos. Saben que los audios son falsos, saben que el que declaró ya dijo que era mentira. Pero sigan así ustedes mintiendo a la gente con situaciones que además no tiene los crudos. Sigan mintiendo. Manga de ladrones, manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa ". señaló Milei, a los gritos, a los legisladores opositores por sus cuestionamientos referidos a la causa $LIBRA y los casos de supuesta corrupción en Discapacidad.

En este sentido, afirmó, a los gritos, que Cristina seguirá en prisión: "Por la Causa Cuadernos, por el Memorándum con Irán, por lo que hizo con Vialidad. Porque es una chorra y fueron los más chorros de la historia".

La ceremonia se realizó desde las 21 en el recinto de la Cámara de Diputados y contó con la presencia de ministros, altos funcionarios y legisladores todas las fuerzas políticas, aunque hubo una gran ausencia por parte del peronismo.

Milei ya había anticipado en la previa el tono político de la jornada con un mensaje publicado en su cuenta de X: “Hola a todos!!! La Moral como Política de Estado. Nos vemos a las 21:00 hs desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. Viva la libertad carajo!”.

En el continuado de su discurso, el jefe de Estado, renovó sus críticas al espacio peronista y al momento de resaltar los logros legislativos y las últimas aprobaciones de leyes y la aplicación del protocolo antipiquetes. Los legisladores oficialistas reflotaron el cántico político contra el expresidente Nestor Kircher.

“Saquen al pingüino del cajón para que vean,que los pibes cambiaron de idea, llevan la bandera que trajo el León”, cantaron.

Las primeras palabras de Milei en el Congreso

“Hoy estamos aquí reunidos, en cumplimiento del artículo noventa y nueve de la Constitución Nacional, para dar cuenta del estado de la nación, iniciar un nuevo período de sesiones ordinarias de este honorable congreso nacional. Siendo la tercera inauguración de sesiones ordinarias de nuestro mandato, me gustaría invitarlos a todos a hacer memoria de dónde venimos, y así poder entender a dónde vamos y por qué este año en el congreso será tan importante. Hace tan solo dos años, Argentina estaba en una situación de crisis terminal”, comenzó expresando Milei en su discurso inaugural.

Luego agregó: “La continuidad misma de nuestro guion como país estaba en juego. La herencia nos mostraba la combinación de las tres peores crisis de la historia argentina, un desequilibrio monetario que duplicaba el de la previa al de mil nueve setenta y cinco, durante el gobierno de Isabel Perón. Un banco central en quiebra, aún en peor estado que el que Raúl Alfonsín, previo a la de 1989. Y, como si todo esto fuera poco, indicadores sociales peores a los del 2001”.

“Tan solo en unas pocas semanas, lo que ha sido uno de los períodos de sesiones extraordinarias más productivas de nuestra historia, y cumpliendo con todas las promesas de campañas hechas”, continuó.

Y sumó en diferentes puntos los logros de su gestión: “Podemos decir: 1) hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal libre de default en siete años. Terminamos con la emisión monetaria que se usaba para financiar el descalabro fiscal y cuyo resultado era una inflación creciente que golpeaba sobre los más vulnerables. Y todo esto, no solo que lo hicimos sin subir impuestos, sino que además lo bajamos por el equivalente de dos puntos y medios del PBI. Y esto lo hicimos así porque no solo creemos que los impuestos son un robo, sino porque además el ajuste tenía que hacerlo la política”.

Además, destacó la sanción de la ley de inocencia fiscal y remarcó: “Después de años de saqueo de la política, donde el pagador de impuestos era culpable hasta que se demostrara lo contrario, hoy hemos revertido esa atrocidad y los argentinos han vuelto a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario”

“Reformamos la Ley Penal Juvenil, modificando así un régimen penal obsoleto que tenía ya 45 años de antigüedad. Porque, tal como lo hemos dicho antes de ser gobierno y lo hemos llevado a cabo en los hechos con la doctora Bullrich, antes ministra de seguridad y ahora senadora, el que las hace, las paga”, añadió.