Causa Cuaderno: el expolicía Bacigalupo declaró que si se hubieran enmendado los escritos igual no habría delito

“La circunstancia de haber realizado enmiendas y correcciones sobre simples anotaciones llamadas hoy Cuadernos no hace a su autor pasible de reproche penal alguno por no encuadrar esa conducta en un tipo penal”, subrayó Bacigalupo en su corto escrito que consignó el portal Ámbito en una nota de Vanesa Petrillo.

Justificó esa interpretación en que antes de que fueran dados a conocer, es decir antes de que el fiscal Carlos Stornelli los utilizara como impulso de su investigación, “no eran elemento probatorio”, sino que “se trataban de simples apuntes en cuadernos escolares” que no tenían correlato con ningún expediente.

En tanto, en el escrito firmado por su abogada, Nuria Drendak, marcó que no se llevó a cabo ningún delito: "Siendo que las correcciones y enmiendas que se me enrostran no han sido de mi autoría ni configuran tipo penal alguno, solicito el inmediato archivo de las presentes actuaciones por atipicidad de la conducta reprochada".

En tal sentido, señaló que previo a que se den a conocer "no eran elemento probatorio" y en contraposición, "se trataban de simples apuntes en cuadernos escolares" sin relación con expedientes. También indicó que si esas anotaciones o correcciones hubiesen tenido el objetivo de perjudicar a Loson no sería una justificación para imputarlo y añadió que esto se produjo por "profusa y vehemente" prueba en el expediente.

De esta manera, sostuvo que la búsqueda de Loson era dejar atrás la causa a pesar de la "categórica" cantidad de pruebas de acciones ilegales, al solicitar que la demanda se archive.