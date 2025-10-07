La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dispuso la reanudación inmediata de las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral a un grupo de beneficiarios de la provincia de Formosa cuyos pagos habían sido suspendidos en los últimos meses, por lo que presentaron un amparo.
La medida se efectivizó a través de la Resolución 12.504/2025 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial, con la firma de su interventor, Alejandro Alberto Vilches.
El texto responde a una orden judicial firme dictada en el marco de una acción de amparo colectiva impulsada por la Defensoría del Pueblo de Formosa y organizaciones de derechos humanos, y sienta un precedente para los miles de casos que se registran en el país.
La decisión judicial, confirmada por la Cámara Federal de Resistencia el 4 de septiembre, ordenó al Estado nacional dejar sin efecto las suspensiones y liberar los fondos retenidos en las cuentas bancarias de los beneficiarios en un plazo de 24 horas. La medida se suma a otro caso en Tucumán, que tuvo fallo favorable la semana pasada.
Entre los amparistas figuran representantes de la Asociación Civil Camino Azul-TEA Formosa y familiares de personas con discapacidad del interior provincial, que perciben la PNC por invalidez laboral y que, según la Justicia federal, fueron suspendidas sin garantizar adecuadamente su derecho a la defensa ni a un debido proceso.