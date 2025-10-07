Tras un amparo, el Gobierno restablece pensiones no contributivas suspendidas de ANDIS en Formosa La Agencia Nacional de Discapacidad dispuso la reanudación inmediata de las PNC a un grupo de beneficiarios luego de una orden judicial firme. La medida se suma a otro caso en Tucumán, que tuvo fallo favorable la semana pasada. Por







La Agencia Nacional de DIscapacidad (ANDIS), en el ojo de la tormenta durante el gobierno de Javier Milei.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dispuso la reanudación inmediata de las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral a un grupo de beneficiarios de la provincia de Formosa cuyos pagos habían sido suspendidos en los últimos meses, por lo que presentaron un amparo.

La medida se efectivizó a través de la Resolución 12.504/2025 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial, con la firma de su interventor, Alejandro Alberto Vilches.

El texto responde a una orden judicial firme dictada en el marco de una acción de amparo colectiva impulsada por la Defensoría del Pueblo de Formosa y organizaciones de derechos humanos, y sienta un precedente para los miles de casos que se registran en el país.

La decisión judicial, confirmada por la Cámara Federal de Resistencia el 4 de septiembre, ordenó al Estado nacional dejar sin efecto las suspensiones y liberar los fondos retenidos en las cuentas bancarias de los beneficiarios en un plazo de 24 horas. La medida se suma a otro caso en Tucumán, que tuvo fallo favorable la semana pasada.