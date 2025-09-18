18 de septiembre de 2025 Inicio
Caso Diego Maradona: procesaron y embargaron a Matías Morla y a dos hermanas del 10

La Justicia embargó a Rita y Claudia Maradona, Morla, su cuñado y dos colaboradores por un total de $2 millones por la presunta apropiación ilegal de las marcas vinculadas al legado del astro argentino.

El abogado Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona, Rita y Claudia, fueron procesados y embargados en la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas pertenecientes al astro argentino. La medida también alcanza a Maximiliano Pomargo, cuñado de Morla; a la escribana Sandra Iampolvsky; y a Sergio Garmendia, empleado del abogado, con un embargo total de $2 millones.

Te puede interesar:

Los jueces Julio Marcelo Luchini y Hernán Martín López, que integran la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Nación, procesaron sin prisión preventiva a los acusados de apropiarse de la marca Maradona, que incluye contratos millonarios tanto en Argentina como en el exterior. Incluso se habrían presentado pruebas de cuentas en paraísos fiscales donde estaría depositada parte del dinero generado por la comercialización de la marca, según revelaron en TN.

Se trata de la tercera oportunidad en que la Cámara del Crimen, instancia superior, procesa a Morla por este motivo. Luego de un sobreseimiento previo tras una indagatoria, el abogado vuelve a quedar bajo la lupa judicial. En tanto, Maximiliano Pomargo, cuñado del letrado, también quedó procesado. Su nombre aparece ligado a los últimos días de Maradona: compartía el día a día con él en la casa de Tigre y estuvo presente el 25 de noviembre de 2020, día en que murió.

Por su parte, Sergio Alejandro Garmendia, quien en su momento fue administrador designado, es otro de los apuntados como parte del esquema de control sobre los contratos y derechos comerciales. Por último, se suman también a dos hermanas del Diez, Rita Mabel Maradona y Claudia Nora Maradona, como parte del entremado.

