Caso Santiago Maldonado: el intendente de 25 de Mayo reveló amenazas que recibió de Patricia Bullrich y Milman

En aquella reunión, una de las principales expositoras sería Bullrich. Entonces, Ralinqueo decidió no participar debido a que "mi postura era muy firme sobre su manejo del conflicto en el sur y a su responsabilidad sobre la desaparición de Santiago Maldonado". Sin embargo, tras comunicar que no iba a participar, terminó sentado al lado de la funcionaria: "Me identifican en una entrada y me llaman a una mesa, me dicen que tengo que estar en un lugar. Luego, me sientan al lado a Patricia Bullrich y a Milman más otros intendentes, cosas que no son casualidades".

apelarán santiago maldonado Una de las marchas para pedir justicia por Santiago Maldonado.

Una vez ubicado entre los dirigentes macristas, Ralinqueo recibió una clara intimidación: "Entre un tono jocoso y de advertencia me dice 'todas las movidas que nos has hecho vos en 25 de Mayo con la familia Maldonado'. Y le dije que la movida que hicimos fue pedir justicia. Luego, Milman reafirma al lado mío que 'vos nos hiciste un montón de movidas y lo sabemos. Y Sergio Maldonado también'". Luego de esa charla, la actual presidenta del PRO afirmó: "Haría lo mismo nuevamente y voy a respaldar y defender el accionar de la Gendarmería".

Durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, el intendente detalló su sensación: "Sentí que había una advertencia y que además había un tipo de inteligencia hecha hacia nosotros. Igual no me movió un pelo porque veníamos de una situación similar en 2016 cuando se hizo un hackeo de las cuentas municipales. Tuvimos una situación de persecución y donde uno de los imputados era socio de un funcionario del Ministerio de Interior del macrismo. Nunca se aclaró, nunca se investigó".

"El odio que expresa Bullrich no es solo de ella"

El intendente Hernán Ralinqueo afirmó que el mensaje que manifiesta la dirigenta de Juntos por el Cambio representa a un sector de la sociedad: "El odio que expresa Bullrich no es solo de ella, en nuestro pueblo tenemos concejales que expresan el mismo odio contra jóvenes, movimientos organizados y sindicatos". Enseguida, en los estudios de C5N, el dirigente de 37 años que gestiona en 25 de Mayo desde 2016, advirtió acerca de este proceso: "Se llega al límite de poner en riesgo al sistema democrático".