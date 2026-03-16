El rompecabezas $Libra

Tres llamadas en seis minutos, justo antes del posteo oficial. Documentación judicial exclusiva revela los vínculos telefónicos entre Javier Milei y el lobista Mauricio Novelli en la previa del lanzamiento de $Libra.

En algún rincón de la inmensidad de la Quinta de Olivos el celular del presidente Javier Milei se iluminaba. Una llamada a las 18.54, otra a las 18.56 y una más a las 18.58. Comunicaciones cortas, de poco más de un minuto. Todas provenían del mismo teléfono: el de Mauricio Gaspar Novelli, uno de los criptolobistas involucrados en el caso Libra . Corría el 14 de febrero de 2025. Día de los enamorados.

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Los datos surgen de los anexos documentales que hace más de un mes estaban en manos de la fiscalía que tiene delegada la investigación del caso. El detalle se conoció recién después de que el programa televisivo Minuto Uno revelara la existencia de esas comunicaciones entre Milei y Novelli en horas clave.

En la tarde del viernes, el diputado nacional Juan Grabois, referente de una de las querellas, subió un posteo a la red social X donde afirmó: "Ya confirmamos que hay decenas de llamadas incriminatorias entre Milei, Novelli, Karina (Milei), e incluso Caputo, en la previa y el post de la publicación del tuit" . Grabois acompañó ese mensaje con la captura de un documento donde se ven las interacciones del lobista Novelli con el teléfono del presidente y con el de la secretaria general de la Presidencia. En todos los casos, la documentación citada refiere a "llamadas de video".

El "tuit" al que refirió Grabois es el que publicó el presidente desde su cuenta verificada como "gubernamental" el 14 de febrero de 2025 a las 19.01: "La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA". La publicación incluía el link a una página web y el contrato de Libra: un código alfanumérico de 44 dígitos, completamente desconocido hasta ese momento.

Se trataba de una criptomoneda que cientos de miles de personas conocieron gracias a ese posteo. Ante ojos del mundo, el valor se disparó: pasó de 0,3 a casi 5 dólares. Luego se desplomó tras una maniobra conocida como "tirón de alfombra": los que habían comprado barato —los primeros, quizás con información privilegiada— vendieron caro. Unos pocos se hicieron de jugosas ganancias, calculadas en más de 200 millones de dólares. No hubo dinero para "pequeñas empresas y emprendimientos argentinos", pese a lo que había posteado Milei.

Cómo llegó el presidente a promocionar $Libra es una pregunta que aún debe responder la investigación judicial, delegada en el fiscal Eduardo Taiano por parte del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Pistas sobran.

Las interacciones entre Novelli y Milei durante la tarde y la noche del 14 de febrero parecen empezar a responder esas incógnitas. En esas horas frenéticas —hasta el 16 de febrero— el criptolobista interactuó también con otros pesos pesados del gobierno. Después del lanzamiento $Libra, quedaron registradas en el expediente interacciones de Novelli con el asesor estrella de Milei, Santiago Caputo, y con el hombre que supuestamente lo llevaría a ganar un premio Nobel, Demian Reidel. Sin pausa, Novelli también hablaba con un abogado que lo había contactado.

Todo indica que por esas horas Novelli estaba en Dallas junto a su socio Manuel Terrones Godoy y el empresario Hayden Davis, creador de la criptomoneda $Libra. Así lo confirman los informes de geolocalización incorporados al expediente. El hecho se va reconstruyendo pieza a pieza.

Davis y Milei ya se conocían. El 30 de enero del año pasado, el presidente publicó en su cuenta de X una foto con el empresario en la Casa Rosada. El joven Davis luce sonriente mientras Milei ostenta su postura clásica: dedos pulgares levantados, mirada hacia arriba apuntando al celular que toma la selfie, boca presionada y hacia adelante. "Hoy mantuvimos una interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnológica mundial. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!", decía el texto que acompañaba la imagen.

Esa reunión en la Casa Rosada había sido solicitada por Novelli, quien es además es exempleador de Milei en una escuela de traders. En ese emprendimiento también le dio trabajo al economista imputado por lavado de dinero José Luis Espert. La investigación judicial —y sobre todo la que llevó adelante la Comisión Investigadora de Libra en el Congreso— detectó millonarios movimientos de dinero entre billeteras virtuales atribuidas a Davis y otras supuestamente manipuladas por Novelli y Terrones Godoy.

"Podrían constituir eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos investigados, ya que la intermediación detectada podría haber facilitado incluso rampas de salida a dinero fiduciario para evitar el rastreo en la blockchain correspondiente", escribió el fiscal Taiano en uno de sus principales dictámenes. La causa depuse pareció haberse estancado. Aunque la información se siguió acumulando.

Las transacciones entre billeteras atribuidas a Davis y Novelli habrían estado intermediadas por otras. Una estaría a nombre de un joven influencer cripto conocido como Camilo Rodríguez Blanco. Otra a nombre de un jubilado de 75 años llamado Orlando Mellino. Otro actor imputado es Sergio Daniel Morales, un hombre que trabajó para la Comisión Nacional de Valores durante la actual gestión, muy vinculado a Novelli.

El lobista también arrastró al expediente a su hermana y a su madre. Su hermana aparece firmando facturas por enormes cantidades, como una que le realizaron a la empresa de Davis por 250 mil dólares.

La madre y la hermana de Novelli, Alicia Rafaelle y Pía Novelli, quedaron inmortalizadas por las cámaras de seguridad de una sucursal del Banco Galicia en Martínez. Las imágenes las muestran manipulando cajas de seguridad junto al joven Mauricio. Era el 4 de febrero de 2025, diez días antes del lanzamiento de $Libra. El detalle jugoso, fruto de informes periciales, es que llegaron con bolsos y valijas llenas y se fueron con ellos vacíos. El 17 de febrero, primer día hábil después de estallar el escándalo, volvieron a primera hora. Entraron con los bolsos vacíos y salieron con ellos abultados. Cuando la Justicia llegó finalmente a esas cajas, en marzo último, estaban vacías.

Mientras su madre y su hermana parecían darle una mano, otros miembros de la familia estaban preocupados. Por aquellas horas frenéticas, una persona a la que Novelli tenía agendada como "Gus" y con quien mantenía un diálogo en apariencia familiar le imploró a través de WhatsApp: "Si podés contame, solo si podés. Me están bombardeando de todos lados". La respuesta fue de una precisión quirúrgica: "Deciles que a las 9pm vean la entrevista de Javier". Efectivamente, esa noche Milei daría un reportaje.

El rompecabezas está cerca de completarse.