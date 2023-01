Carrió y Morales adelantaron un "acuerdo preelectoral" para generar "un Gobierno de coalición"

La interna de Juntos por el Cambio no se toma vacaciones. Tras el encuentro del sábado en Mar del Plata con Horacio Rodríguez Larreta , el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales , se reunió este martes con la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió , con quien selló un acuerdo de cara a las elecciones de este año.

A través de Twitter, Morales y Carrió advirtieron que, en lo político, sostendrán "un gobierno de coalición, fórmulas cruzadas, boleta única, transparencia electoral y límites al financiamiento de la política".

Embed Con @elisacarrio, acordamos trabajar en conjunto en un proyecto Nacional que sea transformador y cambie los paradigmas que nos llevaron a la ruina. pic.twitter.com/os6ftIVgRm — Gerardo Morales (@GerardoMorales) January 10, 2023

Además, comunicaron que sus equipos técnicos seguirán manteniendo reuniones de trabajo en los próximos días "para tratar programas de economía, producción, educación, geopolítica para los próximos 50 años, lucha contra el cambio climático y el agua como recurso estratégico de la Humanidad".

También anunciaron que profundizarán el tratamiento de los proyectos sobre "energía, producción, la quita de trabas al sector agropecuario, reforma del Estado, un nuevo paradigma en Educación, economía del conocimiento, robótica e innovación", entre otros tópicos.

carrio morales

El encuentro entre Morales y Carrió se produjo apenas tres días después de la reunión que el gobernador de Jujuy mantuvo en Mar del Plata con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de la que también participaron Martín Lousteau y Diego Santilli. A partir de aquella foto, se especuló con la posibilidad de que el referente del PRO, quien ya blanqueó sus aspiraciones presidenciales, lleve al titular de la UCR como compañero de fórmula.

Morales y Carrió: lo pasado, pisado

En agosto de 2022, Carrió disparó contra la cúpula de Juntos por el Cambio en una entrevista en LN+, en la que habló de "negociados", lo que motivó que varios referentes de ese espacio opositor la consideraran de "irresponsable", entre ellos, Morales.

El gobernador de Jujuy le envió una dura réplica a través de Twitter. "No vale todo, Carrió. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo", advirtió.

Luego, la siguió por WhatsApp. "Hola Lilita. Vos no sos más decente que yo. Vivo en la casa de mi mujer. Te invito a que demostremos lo que tenemos y cómo lo hicimos", fue el primero de los mensajes de Morales.

"¿Por qué no hablas del Paseo del Bajo y de los negocios de la Ciudad? ¿Por qué no hablas del tema del Correo de Macri? ¿O de cómo manejaron durante nuestra gestión el crédito tomado al FMI y cómo se fugaron las divisas y quienes se hicieron ricos? Es bastante unilateral tu mirada sobre la honestidad y sabes que esa actitud tuya no es honesta", agregó el gobernador jujeño en aquella oportunidad.