"Conozco el olor de los perros de Milei. Nunca los vi pero estuve en la casa y sentí el olor. Había olor a perro. Nunca los vi. Un día le pregunté si los podía ver y me dijo que no porque no sociabilizaban con la gente. Así me dijo él, yo no soy técnico de perro", expresó Maslatón.

Luego el abogado recordó la vez que Milei le contó la historia de Conan, el perro que fue clonado. "Hace diez años, conocí a Milei cuando vino a un programa en FM Identidad. Salimos del programa y nos fuimos a tomar algo al Florida Garden ahí me habló de su perro y me dijo que su objetivo es que se perpetuara en el tiempo a través de una clonación", dijo Maslatón aunque admitió que la idea le resultó interesantísima.

Por último reveló los motivos por los que decidieron echarlo de La Libertad Avanza. "Alguna gente cercana a Milei dice que yo fui impugnado por la hermana de Milei en función de una conversación de carácter espiritista con Conan. Me vetó el diálogo hipotético, real, simulado, fabricado entre la hermana de Milei y el perro Conan. Un perro que le habló desde ultratumba. Este es un caso muy raro", contó

Antes, Maslatón había dicho que Karina Milei es la dueña de La Libertad Avanza y de su hermano Javier, y es la que decide quién se queda y quién se va del espacio oficialista.

Maslatón criticó las políticas económicas del gobierno de Milei

Al comienzo de la entrevista, Maslatón sostuvo que el plan económico es "pésimo" y advirtió que generará una hiperinflación. "Si subís los impuestos recaudas menos y cuando tenés inflación la gente paga menos impuestos. Este gobierno lo que ha hecho es subir los impuestos, incentivar la inflación con lo cual el agujero fiscal que tienen no lo van a cubrir", indicó.

El abogado sostuvo que en campaña Milei prometió "un montón de cosas" y cuando asumió como presidente hizo todo lo contrario. "El debería aplicar un programa de contenido liberal bajando la inflación, liberando el tipo de cambio, no subiendo impuestos y está haciendo lo opuesto a eso. Con el camino que va, va a incentivar la hiperinflación", alertó.

Luego señaló que Milei, a pesar de haber criticado la emisión monetaria por años, en cinco meses emitió una cantidad de moneda histórica. "Emitió 7.5 billones de pesos en cinco semanas. Como viene la mano va a seguir emitiendo y no le importa nada, por eso dice que si la inflación de 25% en enero está muy bien", puntualizó

Por último denunció que el contenido del DNU y la Ley Ómnibus está "encubriendo intereses particulares" de distintas empresas y de distintos agentes económicos y manifestó que privatizar las empresas púbicas sería un "gravísimo error".