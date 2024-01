El elogio de Giorgia Meloni a Javier Milei: "Seguramente tiene una personalidad fascinante"

Ley Ómnibus: el radicalismo adelantó que no acompañará el aumento de retenciones

En diálogo con la televisión italiana, Meloni elogió a Milei y expresó que "seguramente tiene una personalidad fascinante", además de referirse al encuentro que espera tener con el Presidente el próximo mes: "Milei debería estar en Roma a principios de febrero. He hablado con él, soy la primera líder con quien ha hablado en Europa".

En otro fragmento de la entrevista, el conductor del programa le preguntó si el líder de La Libertad Avanza le había expresado "Meloni, afuera", en alusión a la expresión del economista en su última campaña electoral sobre cómo iba a organizar la administración pública en caso de imponerse en las elecciones, a lo que la ministra italiana respondió entre risas: "No, a mí no me dicho 'afuera'".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CandelaSolSilva/status/1749748819435327767&partner=&hide_thread=false Giorgia Meloni sobre Javier Milei "@JMilei debería estar en Roma a principios de febrero. Soy la primer líder de Europa con quien ha hablado. Tiene una personalidad fascinante".@GiorgiaMeloni @FratellidItalia pic.twitter.com/NPQTbsaD2l — Candela Sol (@CandelaSolSilva) January 23, 2024

Según manifestó Manuel Adorni, Milei y Meloni se reunirán el 11 de febrero en la sede del gobierno italiano en Roma, Palacio Chigi. El vocero presidencial también aclaró que "no estaba confirmada aún" un encuentro entre el libertario y el papa Francisco en esa oportunidad.

En tanto, la fecha del viaje coincide con la canonización en el Vaticano de la beata argentina María Antonia de Paz y Figueroa, que se conoce popularmente como 'Mama Antula', un acontecimiento sobre el cual Milei había expuesto su voluntad de ir.

Javier Milei se reunirá con David Cameron

El presidente Javier Milei mantendrá una reunión bilateral en Davos con David Cameron, ministro de Exteriores de Gran Bretaña. Por el momento no se sabe si hablarán de puntos específicos o será a agenda abierta.

La confirmación llegó a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien brindó la información en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

El portavoz confirmó que el encuentro bilateral con el ministro de Exteriores de Gran Bretaña se realizará en paralelo al Foro Económico Mundial que se realiza en la ciudad de Davos, en el mismo día en el que se reunirá con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Por el momento no hay temario de la reunión bilateral dado que Adorni aclaró que fue una información de último momento, desconociendo si hay una agenda cerrada o abierta de temas a tratar.