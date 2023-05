Carlos Maslatón, tras el elogio de Cristina Kirchner: "Demostró ser democrática y pacífica"

"Me quedaba pensando, asumiendo su no participación política en este evento electoral, que ella tiene las condiciones para combinar desarrollo capitalista, porque ella es capitalista, con justicia social peronista . No hay nadie que lo pueda interpretar como ella ", opinó sobre la decisión de la vicepresidenta de no ser candidata en las próximas elecciones .

"Lamento nuevamente que no se pueda presentar. Será la proscripción, serán temas personales. A veces los políticos se quieren quedar a un costado, a veces quieren esperar. En el caso de ella dirigir de afuera", indicó y luego no descartó que "puede haber un evento extraordinario el día 25 de mayo, yo no lo sé".

"¿Qué interpretaste por 'me encanta Maslatón'?", quiso saber Pablo Duggan, respecto al elogio que recibió de parte de la vicepresidenta. "Hablemos seriamente", comentó el analista financiero comentó ante las bromas de sus compañeros de panel que lo tildaron de "sex symbol".

"Te voy a decir lo que yo creo que ella pensó. No es que está de acuerdo con lo que yo pienso, que dijo claramente que no. Yo creo que ella se identifica, y yo me identifico con ella, en materia de metodología política y de respeto al pensamiento del otro. Y de convivencia en un ambiente democrático de personas que piensan diferente. Soy demócrata, ella es demócrata", explicó.

Luego, Maslatón realizó una autocrítica respecto a sus consideraciones para con la expresidenta. "En un momento de la historia, y yo me voy a hacer una autocrítica acá. En los años 2011, 12, 13 pensamos que el kirchnerismo no era democrático, que no era pacífico. Ella demostró que si lo era. En una época en que pensábamos que era una especie de chavismo argentino, no resultó así", analizó.

En tanto, a través de su cuenta de Twitter, el panelista de Duro de Domar agradeció las palabras de Cristina Kirchner para con él. "Así es la política. No hace falta pertenecer al mismo espacio ni partido para coincidir en los principios básicos de la militancia. Ni mucho menos para respetarse en ideas y acción pública en favor de la nación", escribió junto a una captura del vivo de C5N.