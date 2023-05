Cristina reveló el motivo por el que fue a Duro de Domar: "Los miro todas las noches"

“Todo el mundo me pregunta ¿Por qué Cristina en Duro de Domar?”, quiso saber Duggan, que no se esperaba la respuesta. "Bueno, ¿por qué en Duro de Domar? Te voy a contar algo: porque yo lo miro todas las noches", contó ante la sorpresa del conductor.

"Agarro tarde al Gato (Sylvestre) porque llego tarde de trabajar. Así que a ustedes, hasta las 10 y media, los veo. Yo siempre me acuesto temprano", explicó.

"Estaba mirando ese video que armaron. ¡Ay Pablo! ¡Qué jóvenes que éramos!", comentó entre risas sobre el informe presentado antes de su aparición. "Vos estás impecable", indicó Duggan pero Cristina le retrucó: "No, no, gracias por el piropo, pero el paso del tiempo es para todos y para todas. Tremendo".

Entonces, el conductor mencionó la expectativa generada alrededor de la entrevista: "Bueno, está el país esperando". "Vos sabés que es la primera vez que vengo acá, a los estudios de C5N. Debe hacer seis años que no piso un estudio de televisión. Es curioso, porque eso de la casta política, pero yo debo ser la política que menos... No, me gana Máximo Kirchner. Él me gana. Nunca", comentó la vicepresidenta.

"Entonces, ¿se puede hacer política sin estar en televisión?", le preguntó Duggan. "Y, pareciera que si. Porque política en un set de televisión, es lo más fácil que hay. En Tribunales y en los sets de televisión, es lo más fácil que hay", explicó.