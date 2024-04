Carlos Cisneros criticó la actitud del Gobierno en el debate de la Ley Ómnibus: "La soberbia es mala consejera"

"Tiene 700.000 millones de ganancias y sucursales a lo largo y ancho del país", justificó el legislador tucumano al tiempo que explicó: “Los trabajadores bancarios marchamos para presentar el proyecto que busca evitar la privatización del Banco de la Nación Argentina que tiene un millón de firmas, conseguidas a lo largo y ancho del país”.

Por otra parte, adelantó que no votará a favor de la Ley Ómnibus: "No la vamos a apoyar, no estamos de acuerdo con las privatizaciones, ni con que los trabajadores vuelvan a pagar el Impuesto a las Ganancias”.

En ese sentido, se refirió al espacio político que integra y la respuesta frente al debate de este proyecto del oficialismo. “Unión por la Patria es un frente donde confluyen distintos sectores gremiales, peronistas, los que vienen del kirchnerismo... Debemos ser una oposición constructiva”, indicó en diálogo con la prensa.

Entonces, recordó que La Libertad Avanza "para lograr la aprobación de la legislación debe lograr el consenso” y criticó la postura tomada. “La soberbia es mala consejera. El presidente se equivocó cuando le dio la espalda al Congreso el día que asumió y quienes conducen su bloque o algunas de las comisiones, lo hacen con soberbia y torpeza dificultando las votaciones”, consideró.

“Como argentino y trabajador quiero que al gobierno le vaya bien. No existen grupos golpistas, mi compromiso es con Tucumán, con mi gremio, con la CGT”, finalizó.