Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia que reemplazará a Mariano Cúneo Libarona Es abogado y desde finales de 2019 ocupaba la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad", señaló en flamante funcionario en X.







Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia.

Juan Bautista Mahiques fue designado por el presidente Javier Milei como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en remplazo de Mariano Cúneo Libarona, que este miércoles presentó la renuncia a su cargo tras poco más de dos años de gestión. En su primer mensaje en redes, el flamante funcionario agradeció al jefe de Estado y su hermana Karina Milei "por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno".

También dejó su cargo el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien será reemplazado por el abogado Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza y hombre cercano a la secretaria general de Presidencia.

De profesión abogado y con una maestría en Administración de Justicia, Mahiques ocupaba desde 2019 la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hace cuatro años era presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP). También se desempeñó como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación bajo la presidencia de Mauricio Macri.

Juan Bautista Mahiques Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia de la Nación. Su círculo familiar cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial; es hijo de Carlos Mahiques (juez de la Cámara de Casación Federal) y hermano de Ignacio Mahiques (fiscal federal).

"La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual. Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República", señaló Mahiques en X, donde replicó el mensaje del presidente donde anunciaba la salida de Cúneo Libarona.