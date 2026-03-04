4 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia que reemplazará a Mariano Cúneo Libarona

Es abogado y desde finales de 2019 ocupaba la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad", señaló en flamante funcionario en X.

Por
Juan Bautista Mahiques

Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia. 

Juan Bautista Mahiques fue designado por el presidente Javier Milei como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en remplazo de Mariano Cúneo Libarona, que este miércoles presentó la renuncia a su cargo tras poco más de dos años de gestión. En su primer mensaje en redes, el flamante funcionario agradeció al jefe de Estado y su hermana Karina Milei "por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno".

Te puede interesar:

Cambios en el Gabinete: renunció Cúneo Libarona y será reemplazado por Juan Bautista Mahiques

También dejó su cargo el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien será reemplazado por el abogado Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza y hombre cercano a la secretaria general de Presidencia.

De profesión abogado y con una maestría en Administración de Justicia, Mahiques ocupaba desde 2019 la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hace cuatro años era presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP). También se desempeñó como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación bajo la presidencia de Mauricio Macri.

Juan Bautista Mahiques
Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia de la Naci&oacute;n.&nbsp;

Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia de la Nación.

Su círculo familiar cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial; es hijo de Carlos Mahiques (juez de la Cámara de Casación Federal) y hermano de Ignacio Mahiques (fiscal federal).

"La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual. Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República", señaló Mahiques en X, donde replicó el mensaje del presidente donde anunciaba la salida de Cúneo Libarona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juanbmahiques/status/2029190746889236505&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En el juicio hay 90 testigos citados.

Para la Fiscalía, el ARA San Juan, operó "en condiciones técnicas deficientes y con riesgos elevados"

Nahuel Gallo llegó al país en la madrugada del lunes. 
play

Nahuel Gallo hablará por primera vez en conferencia de prensa tras su liberación

Manuel Adorni asumió como jefe de Gabinete en noviembre de 2025.

El Gobierno estableció quién reemplazaría a Manuel Adorni como jefe de Gabinete en caso de ausencia

Luis Caputo, ministro de Economía.

Luis Caputo confirmó que el Gobierno avanzará con la privatización de AySA

play

La Fiscalía General pidió reabrir la causa contra Mauricio Macri por el acuerdo con el FMI

play

Causa $LIBRA: piden que se cite a indagatoria al presidente Javier Milei

Rating Cero

Este enfoque busca revitalizar el interés en la franquicia con nuevas historias y rostros, superando el desgaste de la saga del multiverso.

Cuál es el proyecto cancelado de Marvel que Kevin Feige busca resucitar

Demi Moore sorprendió con su giro estético en pasarela.

Demi Moore lo volvió a hacer: una impresionante transformación que sorprendió a sus 63 años

Scary Movie 6 llega a los cines en 2026. 

Salió el tráiler de Scary Movie 6: todas las referencias de las películas de terror en la nueva sátira

Ya pasó la primera semana de Gran Hermano Generación Dorada. 

Grave denuncia de un ex participante contra Gran Hermano: "Hoy que no tengo contrato, lo puedo decir"

Fabián Cubero y Nicole Neumann enfrentados, una vez más, por la celebración de cumpleaños de su hija Allegra. 

Fabián Cubero, furioso con Nicole Neumann por la fiesta de 15 de su hija: "No era lo acordado"

La colombiana de 49 años flamea la bandera de México tras su histórico recital.

Shakira rompió en llanto tras superar una marca histórica de Los Fabulosos Cadillacs: "Aún estoy pellizcándome"

últimas noticias

Luján, naturaleza y río a minutos de la capital.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que tiene espacios verdes a la vera del río

Hace 12 minutos
play
El Chacho Coudet es presentado como DT de River.

Chacho Coudet, nuevo DT de River: "Comienza un lindo camino juntos"

Hace 16 minutos
play

Máxima tensión en el centro porteño: trabajadores de Fate fueron reprimidos frente a la Secretaría de Trabajo

Hace 17 minutos
En el juicio hay 90 testigos citados.

Para la Fiscalía, el ARA San Juan, operó "en condiciones técnicas deficientes y con riesgos elevados"

Hace 33 minutos
Este enfoque busca revitalizar el interés en la franquicia con nuevas historias y rostros, superando el desgaste de la saga del multiverso.

Cuál es el proyecto cancelado de Marvel que Kevin Feige busca resucitar

Hace 36 minutos