Axel Kicillof: "Si nos ponemos a fantasear, podemos cerrar los puertos"

Luego detalló que si Nación "te corta la mitad de tus recursos y no lleva adelante sus obligaciones y sus funciones, y bueno pareciera que la reacción que tienen que tener los gobiernos provinciales es ir en esa misma dirección”.

Axel Kicillof y Javier Milei Axel Kicillof volvió a cuestionar a Javier Milei por su conflicto con las provinicias.

En ese sentido profundizó sobre las medidas que piensa implementar la provincia de Chubut con el cierre de suministro de gas y petróleo al resto del país. “Ese es un camino de disolución nacional", manifestó Kicillof para luego señalar que en su distrito "yo también puedo cerrar los accesos, también puedo los puertos. Si uno se pone a fantasear y a pensar decisiones de autonomía o posibilidades incluso, aduanas interiores, Sí, hay muchísimas alternativas".

De todas maneras analizó que todo eso surge "no por voluntad y vocación de los gobernadores que estén pensando como separarse de las demás provincias" sino "el Gobierno nacional es como que te arrincona y te lleva a ese lugar”

“Un Gobierno nacional que no cumple, abandona sus obligaciones, si no le importa la educación, si no le importa que la gente pueda viajar en colectivo, no le importa que haya seguridad, no le importa nada nada bueno, masomenos es una invitación a hacer lo que quieras y puedas”, detalló Kicillof en una entrevista en Radio Con Vos.

La Provincia presentará un recurso ante la Corte para que le restituyan los fondos que le quitó el Gobierno

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que instruyó a su Gobierno a iniciar acciones judiciales ante la Corte Suprema para que "cautelarmente nos restituyan los fondos que nos sacaron" desde el Ejecutivo nacional. Lo hizo durante una conferencia de prensa brindada en La Plata tras la determinación del presidente Javier Milei de cortar los recursos del territorio bonaerense.

"Agotamos las instancias administrativas, de diálogo, enviamos los reclamos. Ahora, ustedes saben que nuestro vínculo, con la cuestión de judicializar, reconoce todas las limitaciones y salvedades, pero hoy instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para que inicie acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación", explicó el economista.

En tal sentido, el máximo dirigente del territorio bonaerense advirtió que también envió la orden para que ante el Tribunal Superior de Justicia se "restituya cautelarmente los fondos que nos sacaron", en referencia al recorte del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que la gestión de Kicillof utilizó para mejorar haberes de la Policía de la provincia de Buenos Aires y también el equipamiento.

Por último, Kicillof remarcó que la situación "no afecta solo a la provincia de Buenos Aires, sino también con el Fonid, Fondos del Transporte y lo que ocurrió en Chubut. Afecta a todas las provincias y estamos en presencia de una situación más grave. Pareciera buscar una disgregación o disolución para que cada uno tome medidas unilaterales. Está en juego la unidad nacional y la Constitución".