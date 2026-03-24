Axel Kicillof, en la marcha a 50 años del golpe de Estado: "Hay discursos de Milei idénticos a los de Martínez de Hoz" El gobernador bonaerense integró la movilización en un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976 y volvió a cuestionar al Presidente. "El Gobierno no está en una batalla cultural contra una cuestión ideológica, sino con la historia argentina", advirtió. Por + Seguir en







Axel Kicillof cargó contra Javier Milei.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, asistió a la movilización a la Plaza de Mayo en el marco del 50° aniversario del último golpe de Estado militar y volvió a cargar contra Javier Milei, ya que marcó que distintos fragmentos de los discursos del Presidente son similares a los del primer ministro de Economía durante la dictadura, José Martínez de Hoz.

En diálogo con un grupo de periodistas, Kicillof cuestionó nuevamente las políticas del jefe de Estado: "El Gobierno no está en una batalla cultural contra una cuestión ideológica, sino con lo que fue la historia argentina. No hay que distraerse ni confundirse. Hay fragmentos de los discursos de Milei que son idénticos a los de Martínez de Hoz. Al Presidente, cuando se le pregunta qué cree de la democracia, dice 'bueno, hay que ver'. Son demasiados indicios".

axel milei 2 Axel Kicillof cargó contra Javier Milei. Redes Sociales En tanto, destacó la marcha hacia la Plaza de Mayo. "Estamos luchando por la democracia, la salud y la educación pública. El pueblo entendió cuáles son sus derechos. Por suerte tenemos a Estela, Taty y Carmen. Hay algunas que siguen de pie y luchando con vida. Venir acá me hace acordar a Hebe. Nos reconocen en todo el planeta por la política de derechos humanos, los juicios y la memoria, verdad y justicia", subrayó.

También expuso su preocupación por el avance de la derecha en distintos países: "Uno mira y hay un auge. En Europa algunos reivindican a Hitler abiertamente. Es muy doloroso y trágico, pero nunca esas ideas tan extremas y absurdas son de trasnochados que tienen una batalla cultural, sino que hay poderosos intereses detrás de eso y corporaciones. Están defendiendo la concentración de la riqueza y le quitan posibilidades a los laburantes".

Axel Kicillof repudió el modelo económico de la dictadura y pidió defender la democracia En el marco de los 50 años del último golpe de Estado cívico-militar en la Argentina, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que puso el eje en las consecuencias económicas del período dictatorial y convocó a sostener la vigencia democrática.