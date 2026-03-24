24 de marzo de 2026 Inicio
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Axel Kicillof, en la marcha a 50 años del golpe de Estado: "Hay discursos de Milei idénticos a los de Martínez de Hoz"

El gobernador bonaerense integró la movilización en un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976 y volvió a cuestionar al Presidente. "El Gobierno no está en una batalla cultural contra una cuestión ideológica, sino con la historia argentina", advirtió.

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Axel Kicillof cargó contra Javier Milei.

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Axel Kicillof repudió el modelo económico de la dictadura y pidió defender la democracia
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En diálogo con un grupo de periodistas, Kicillof cuestionó nuevamente las políticas del jefe de Estado: "El Gobierno no está en una batalla cultural contra una cuestión ideológica, sino con lo que fue la historia argentina. No hay que distraerse ni confundirse. Hay fragmentos de los discursos de Milei que son idénticos a los de Martínez de Hoz. Al Presidente, cuando se le pregunta qué cree de la democracia, dice 'bueno, hay que ver'. Son demasiados indicios".

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Axel Kicillof carg&oacute; contra Javier Milei.

Axel Kicillof cargó contra Javier Milei.

En tanto, destacó la marcha hacia la Plaza de Mayo. "Estamos luchando por la democracia, la salud y la educación pública. El pueblo entendió cuáles son sus derechos. Por suerte tenemos a Estela, Taty y Carmen. Hay algunas que siguen de pie y luchando con vida. Venir acá me hace acordar a Hebe. Nos reconocen en todo el planeta por la política de derechos humanos, los juicios y la memoria, verdad y justicia", subrayó.

También expuso su preocupación por el avance de la derecha en distintos países: "Uno mira y hay un auge. En Europa algunos reivindican a Hitler abiertamente. Es muy doloroso y trágico, pero nunca esas ideas tan extremas y absurdas son de trasnochados que tienen una batalla cultural, sino que hay poderosos intereses detrás de eso y corporaciones. Están defendiendo la concentración de la riqueza y le quitan posibilidades a los laburantes".

Axel Kicillof repudió el modelo económico de la dictadura y pidió defender la democracia

En el marco de los 50 años del último golpe de Estado cívico-militar en la Argentina, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que puso el eje en las consecuencias económicas del período dictatorial y convocó a sostener la vigencia democrática.

En su publicación, Kicillof sostuvo: "A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico".

En esa línea, profundizó sobre los objetivos del régimen al afirmar: "La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro país y desatar la especulación financiera. En esencia, primarizar nuestra economía y precarizar el trabajo".

El gobernador también hizo referencia al impacto social y político de ese proceso. Según expresó, para concretar ese modelo "además de quebrar la Democracia, se buscó, también, quebrar a las organizaciones, quebrar la solidaridad y sofocar cualquier tipo de esperanza colectiva con relación a una sociedad más justa".

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