Kicillof repudió la represión en el Congreso: "Todo una vergüenza"

La voz de Kicillof no fue la única que se expresó desde el gobierno bonaerense. Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la Provincia, utilizó la red social X (ex Twitter) para dejar su mensaje. "La única forma que pueden pasar una ley tan pero tan anti pueblo es con represión. Odian la democracia, odian al Estado, pero lo quieren usar para acomodarlo a sus intereses económicos. Frenen la sesión hasta que frene la represión brutal. Esto no es Estado de derecho", consideró la funcionaria.

Por su parte, la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout, enfatizó que el Ejecutivo al no poder conseguir los votos dentro del Congreso se "desquita reprimiendo al pueblo afuera". "La única respuesta que conocen es la violencia", consideró la docente universitaria. "La patria no se vende" concluyó mediante la red social X.

Las recientes críticas de Kicillof al Gobierno

Durante las últimas semanas las críticas del gobernador de la Provincia hacia el Ejecutivo Nacional se han repetido en virtud del DNU y la Ley Ómnibus. El pasado jueves, en un encuentro realizado en Mar de Ajó junto a intendentes de la zona y más de 200 representantes de diferentes sectores productivos, Kicillof alertó sobre las consecuencias de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei sobre el turismo y afirmó que las autoridades nacionales "no solo no dan respuestas, sino que trae nuevos problemas".

Más alejado en el tiempo, en un encuentro con intendentes del Gran Buenos Aires, el líder bonaerense criticó la devaluación y la desregulación que impulsó el gobierno libertario, considerando que los fuertes aumentos en los combustibles, alimentos, remedios y otros artículos de la canasta básica "impactaron gravemente a los sectores medios y vulnerables". En comunicación con la prensa, paralelamente, el funcionario expresó su descontento con relación a la obra pública: Nos resulta sumamente preocupante la interrupción y el abandono de aproximadamente 1000 obras que el Gobierno nacional tenía en ejecución en municipios de la Provincia, hecho que impacta directamente sobre el empleo y el consumo local", expresó.

En el marco del paro general impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el economista y docente universitario fue categórico: "Las medidas del Gobierno nacional ponen en riesgo el trabajo y la producción, complicándole la vida a millones de argentinos. Sabemos que estos planes de ajuste los pagan siempre los trabajadores, los jubilados y la clase media". Cabe recordar que el gobernador se movilizó al Centro porteño junto a las columnas de los trabajadores organizados, lo que le valió críticas del oficialismo.