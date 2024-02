A horas de que se reinicie el debate en diputados, el Gobierno continúa con las negociaciones sobre la Ley Ómnibus

Live Blog Post

Carolina Gaillard: "Este cuarto intermedio sienta un precedente malísimo"

Embed - LEY ÓMNIBUS: HABLA la DIPUTADA CAROLINA GAILLARD tras la MARATÓNICA SESIÓN

La diputada de Unión por la Patria explicó en diálogo con C5N que "como no hay confianza en que el oficialismo haga los cambios que se habían acordado se armó esta situación de modificar antes de votar, los bloques no estaban de acuerdo con estas modificaciones, una situación de desprolijidad e irresponsabilidad absoluta que no había sucedido jamás en el Congreso, que tiene que ver con la impericia de quienes hoy conducen la Cámara de Diputados".

"Hay otra cuestión que es muy grave y es que hayan pedido cuarto intermedio. Las sesiones especiales no admiten cuartos intermedios, solo las ordinarias, es un uso y costumbre de la Cámara. Esto sienta un precedente malísimo de que cuando no me gusta, no negocié o no terminé de cerrar corto la sesión y sigo al otro día", subrayó.

Además, sostuvo que "la razón real del cuarto intermedio es seguir negociando un dictamen sobre el cual no hay acuerdo".