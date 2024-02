Juliana Di Tullio: "Con el DNU, 47 millones de argentinos estamos desprotegidos"

Juliana Di Tullio aseguró que el Gobierno "no está cuidando" a los argentinos.

El bloque de senadores opositor brindó una conferencia de prensa este jueves donde el jefe de la bancada, José Mayans, reclamó que "el 25 de enero hicimos el pedido formal para que la presidenta del Senado, (Victoria) Villarruel, llame a sesión pública formal para hoy", pero no obtuvieron respuesta.

Di Tullio señaló que el DNU 70/2023, que desregula importantes aspectos de la economía y el funcionamiento del Estado, "ya está rigiendo, entonces ustedes se encontraron el lunes con un montón de normas que la Secretaría de Comercio derogó de defensa de los consumidores", explicó en diálogo con De Una por C5N.

"Por ejemplo, pueden aumentar las escuelas cuanto quieran sin avisarle a los padres, las prepagas lo mismo, se terminó la Ley de Góndolas. Somos 47 millones de argentinos y argentinas que estamos desprotegidos. No hay más ley de alquileres, eso es de una inseguridad muy grande para las familias argentinas", enumeró.

José Mayans Senadores UxP Juliana Di Tullio (izquierda) en la conferencia de prensa del bloque de senadores de UxP. Télam

Consultada por el periodista Claudio Cardoso sobre las implicaciones del DNU, la senadora consideró que "conduce a la anomia y a la disolución del país. Es la primera vez desde la recuperación democrática que un presidente no se autolimita. Nunca había pasado que un presidente modificara de facto con un decreto la Constitución Nacional".

"Cuando la gente se siente desprotegida porque le quitan todos los medios de protección posibles que le da el Estado y más de 150 años de consensos legislativos, el Congreso tiene que dar respuesta y poner un límite. No puede venir cualquier autócrata y decidir que la Constitución es como la quiero yo", afirmó.

Di Tullio le pidió al presidente Javier Milei "que conserve la esperanza de la gente. Yo no tengo una buena evaluación de este Gobierno; de hecho, sus propuestas las discutí enteramente. Lo que le pido es que trate de cuidar al pueblo argentino. Se lo pedí personalmente y creo no que no lo está haciendo", subrayó.