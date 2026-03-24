24 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

A qué hora será el acto central por el 24 de marzo y quiénes leerán el documento en Plaza de Mayo

La conmemoración por los 50 años del golpe tendrá su momento principal por la tarde, con un mensaje conjunto a cargo de referentes históricos de los organismos de derechos humanos.

Por
24 de marzo: a qué hora será el acto central y quiénes leerán el documento en Plaza de Mayo

24 de marzo: a qué hora será el acto central y quiénes leerán el documento en Plaza de Mayo

El acto central por el Día de la Memoria, a 50 años del golpe de Estado, ya tiene definiciones clave que organizan la jornada en Plaza de Mayo: el horario y las voces que estarán al frente del mensaje principal.

Tales de Mileto, el primer filósofo occidental. 
Te puede interesar:

Tales de Mileto, filósofo griego: "Para alcanzar la felicidad el hombre tiene que..."

Según lo previsto, la actividad principal comenzará a las 16.00, una vez que las distintas columnas que marchan desde el mediodía lleguen al epicentro de la convocatoria, frente a la Casa Rosada.

En ese escenario, el documento consensuado por los organismos de derechos humanos será leído por tres figuras de fuerte peso simbólico: la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

El texto apuntará a reafirmar las consignas históricas de Memoria, Verdad y Justicia, al tiempo que incluirá una mirada sobre la actualidad política y económica, en línea con el tono que viene marcando la convocatoria de este año.

La jornada, como cada 24 de marzo, tendrá movilizaciones desde distintos puntos de la Ciudad desde las 14, con la Plaza de Mayo como destino común. Allí, el acto de la tarde volverá a concentrar el momento más esperado, con la lectura del documento como eje central de la conmemoración.

Las provincias impulsan masivas movilizaciones federales

La conmemoración se replica en todo el territorio nacional con epicentros de gran convocatoria. En Córdoba, la manifestación iniciará a las 16 en Colón y Cañada con una carga emotiva particular, tras la reciente confirmación judicial sobre la identidad de 11 víctimas del ex centro clandestino La Perla.

En Rosario, los manifestantes parten a las 15 desde la Plaza San Martín y se dirigen hacia el Parque Nacional a la Bandera bajo el lema "50 años contra la entrega y represión de hoy". A su vez, Mendoza pauta su concentración principal a las 18 en la intersección de San Martín y Garibaldi para finalizar frente a la Casa de Gobierno.

El mapa de las protestas abarca desde el norte hasta la ciudad más austral del país. Mientras San Miguel de Tucumán organiza un acto vespertino en la Plaza Independencia, Ushuaia reúne a sus vecinos a las 17.30 en Avenida Espora y San Martín para exigir memoria, verdad y justicia en el extremo sur.

Noticias relacionadas

Este caso sorprendió a todos: Conocé el motivo detrás del diagnóstico que recibió la niña

Creía que la picazón era por la ropa pero cuando fue al médico el diagnóstico lo cambió todo: qué tenía

Atención conductores: abrieron la autopista Dellepiane en ambos sentidos

Atención conductores: abrieron la autopista Dellepiane en ambos sentidos

24 de marzo: las tapas de los principales diarios a 50 años del golpe de Estado de 1976

Las tapas de los principales diarios, a 50 años del golpe de Estado de 1976

Las lluvias volverán al AMBA de cara al fin de semana. 

Un frente frío congela el termómetro y anticipa tormentas: cuándo vuelve a llover en el AMBA

Hay varios Feriados que debés conocer con anticipación

Super fin de semana largo: por qué será feriado el 1 de abril y quiénes lo pueden disfrutar

Agostina Páez llega a la primera audiencia bajo prisión domiciliaria. La fiscalía y la querella expondrán sus conclusiones en un caso atravesado por un video viral y un pedido de condena de hasta 15 años.

Brasil: comienza el juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en un boliche

Rating Cero

Su método de trabajo está basado en una inmersión total en los personajes.

Qué fue de la vida de Jeremy Strong, protagonista de Succession

Con nueva música, una gira internacional y el apoyo incondicional del ARMY, todo indica que esta nueva etapa será histórica.
play

Este evento en vivo de Netflix sobre una banda mundialmente conocida hizo emocionar a los fans: de quiénes se trata

La serie muy reconocida tiene un pequeño guiño que se volvió viral en redes sociales

Orgullo argentino: cuál fue el detalle que apareció en la serie de Los Bridgerton y se volvió viral

En ese contexto, el nombre de Ryan Gosling empezó a aparecer una y otra vez. No es casualidad. El actor ya había mostrado interés en meterse en una película de superhéroes.

Ryan Gosling está más cerca de Marvel de lo que creíamos: ¿a qué personaje interperaría?

La obra de Joby Harold presentó en pantalla una operación de trasplante en la que el paciente, interpretado por Hayden Christensen, permanece consciente pero paralizado. 
play

Bajo anestesia, la película que llama la atención de todos en Netflix: cuál es la trama que sigue sorprendiendo al público

Stratton y su homólogo estadounidense, Hank, persiguen el autobús en un Range Rover para impedir que Barovsky despliegue el dispositivo. 
play

De qué se trata Stratton, la película de espionaje que está entre lo más visto de Netflix

últimas noticias

Tales de Mileto, el primer filósofo occidental. 

Tales de Mileto, filósofo griego: "Para alcanzar la felicidad el hombre tiene que..."

Hace 3 minutos
El pueblo bonaerense cerca de CABA ideal para visitar el finde.

Este es el refugio perfecto para quienes buscan descansar sin alejarse demasiado de Buenos Aires

Hace 5 minutos
La agenda de festivales es uno de los rasgos que más define a la ciudad. 

La escapada a una ciudad de Córdoba que se destaca por sus excelentes festivales

Hace 8 minutos
Su método de trabajo está basado en una inmersión total en los personajes.

Qué fue de la vida de Jeremy Strong, protagonista de Succession

Hace 12 minutos
Este caso sorprendió a todos: Conocé el motivo detrás del diagnóstico que recibió la niña

Creía que la picazón era por la ropa pero cuando fue al médico el diagnóstico lo cambió todo: qué tenía

Hace 19 minutos