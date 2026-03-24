A qué hora será el acto central por el 24 de marzo y quiénes leerán el documento en Plaza de Mayo

La conmemoración por los 50 años del golpe tendrá su momento principal por la tarde, con un mensaje conjunto a cargo de referentes históricos de los organismos de derechos humanos.

24 de marzo: a qué hora será el acto central y quiénes leerán el documento en Plaza de Mayo

El acto central por el Día de la Memoria, a 50 años del golpe de Estado , ya tiene definiciones clave que organizan la jornada en Plaza de Mayo: el horario y las voces que estarán al frente del mensaje principal.

Según lo previsto, la actividad principal comenzará a las 16.00 , una vez que las distintas columnas que marchan desde el mediodía lleguen al epicentro de la convocatoria, frente a la Casa Rosada.

En ese escenario, el documento consensuado por los organismos de derechos humanos será leído por tres figuras de fuerte peso simbólico: la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto ; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida ; y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

El texto apuntará a reafirmar las consignas históricas de Memoria, Verdad y Justicia, al tiempo que incluirá una mirada sobre la actualidad política y económica, en línea con el tono que viene marcando la convocatoria de este año.

La jornada, como cada 24 de marzo, tendrá movilizaciones desde distintos puntos de la Ciudad desde las 14, con la Plaza de Mayo como destino común. Allí, el acto de la tarde volverá a concentrar el momento más esperado, con la lectura del documento como eje central de la conmemoración.

Las provincias impulsan masivas movilizaciones federales

La conmemoración se replica en todo el territorio nacional con epicentros de gran convocatoria. En Córdoba, la manifestación iniciará a las 16 en Colón y Cañada con una carga emotiva particular, tras la reciente confirmación judicial sobre la identidad de 11 víctimas del ex centro clandestino La Perla.

En Rosario, los manifestantes parten a las 15 desde la Plaza San Martín y se dirigen hacia el Parque Nacional a la Bandera bajo el lema "50 años contra la entrega y represión de hoy". A su vez, Mendoza pauta su concentración principal a las 18 en la intersección de San Martín y Garibaldi para finalizar frente a la Casa de Gobierno.

El mapa de las protestas abarca desde el norte hasta la ciudad más austral del país. Mientras San Miguel de Tucumán organiza un acto vespertino en la Plaza Independencia, Ushuaia reúne a sus vecinos a las 17.30 en Avenida Espora y San Martín para exigir memoria, verdad y justicia en el extremo sur.