Axel Kicillof: "La oposición solo habla de ajuste y de quitar derechos"

"Hace unos días la escuchaba a Patricia Bullrich decir que 'las provincias gastan y no producen'. Eso es una incongruencia", señaló Kicillof y sostuvo que la precandidata de Juntos por el Cambio no sabe nada de economía pero sí tiene "al ajuste y a la quita de derechos" como una idea fija.

"Acá hay que aclarar que significa achicar el Estado. Achicar al Estado es menos salud, menos educación, menos obra pública", explicó el gobernador y recordó que Javier Milei propuso terminar con obra pública. "Hoy en la provincia de Buenos Aires los niveles de actividad que hay tienen mucho que ver con la obra pública. La obra pública genera un multiplicador sobre el sector privado", replicó.

Acto seguido, Kicillof manifestó que entre los candidatos de Juntos por el Cambio no hay nada nuevo. "Hay una ex ministra de de la Rúa que bajó los salarios un 13% y un interventor del PAMI de De La Rua. Son los que dejó Macri y Macri no se va porque él quiso, se fue porque la gente no lo quiso", expresó en alusión a Bullrich y Larreta.

Kicillof descartó un desdoblamiento de elecciones en la provincia

A diferencia de lo que anunció Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, Kicillof descartó que en la provincia haya un desdoblamiento de las elecciones.

"Tenemos una ley que acopla las fechas de la provincia a las nacionales. Cambiarlo es una decisión que maneja el poder legislativo y nosotros no tenemos mayoría", expresó.

El Frente de Todos irá a unas PASO

Kicillof ratificó que el Frente de Todos irá a unas PASO para elegir su candidato a presidente de cara a las elecciones de octubre. "Es la estrategia que fijó el Presidente", señaló.

En ese sentido reprochó que Alberto Fernández no haya construido un espacio para que todos los actores del Frente de Todos debatan la estrategia electoral y recordó que se había hecho la promesa de realizar una nueva reunión de la mesa política pero que por el momento "no hubo nuevas convocatorias".

