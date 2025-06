Axel Kicillof entregó escrituras en Monte y apuntó contra Javier Milei: "Insultan y maltratan al que no piensa igual"

El gobernador bonaerense también inauguró un Centro de Atención Primaria a la Salud. "Va a haber dos boletas en esta elección. Una va a decir 'más seguridad, más educación, más salud, terminar las obras'; otra va a decir 'no hay plata, jódanse'", expresó.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este miércoles en San Miguel del Monte una jornada de trabajo junto a autoridades locales con el foco en seguridad, salud y vivienda , con la entrega de 339 documentos de propiedad a vecinos que esperaban su regularización. Además, apuntó contra el gobierno libertario: "Si acá estuviera Javier Milei, Karina, Manuel Adorni o alguno de ellos, no habría escrituras" .

El mandatario provincial destacó la incorporación de nuevos patrulleros adquiridos por el municipio a través del Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad, y la llegada de ocho nuevos agentes policiales que se sumarán a las tareas de prevención en los barrios. "Estamos sumando recursos concretos para cuidar a nuestros vecinos. La seguridad no se resuelve con discursos, sino con inversiones y decisiones políticas", resaltó.

También quedó inaugurado un nuevo edificio del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS), que permitirá brindar una atención médica más cercana, rápida y de calidad. Además, el Gobierno provincial entregó una ambulancia de alta complejidad que fortalecerá el sistema de emergencias local.

Otro momento destacado de la jornada fue la entrega de 339 escrituras a familias del distrito, muchas de las cuales aguardaban desde hace años la regularización de sus viviendas. "Cuando hay un Estado presente, estas soluciones llegan. Este trámite es un derecho, y no un privilegio", sostuvo el gobernador.

Axel Kicillof: "Javier Milei dice que el Estado no tiene que hacer nada"

Kicillof contó que "llegando para acá se me acercó un señor de Monte que tiene cáncer, que es un enfermo oncológico". "Milei cortó todos los medicamentos oncológicos, porque dice que el Estado no tiene que hacer nada", añadió, y explicó que el modelo de país del gobierno nacional es sin Estado, al advertir que "no tiene que haber, todo funcionaría mejor si lo hicieran los privados, el mercado".

"Ellos insultan y maltratan. El que no piensa igual, el que no le vota sus leyes, es una rata. Nunca nos van a escuchar a nosotros insultar al que piensa distinto, nunca", planteó el mandatario provincial.

Al cerrar el encuentro, volvió a hacer mención a los dos caminos que existen de cara a las elecciones legislativas y afirmó que "va a haber dos boletas en esta elección. Una va a decir 'más seguridad, más educación, más salud, terminar las obras'; otra va a decir 'no hay plata, jódanse'".