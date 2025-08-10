10 de agosto de 2025 Inicio
Operativo de alcoholemia en la Autopista del Oeste: 75 positivos y un récord preocupante

Además, se verificó que los vehículos y sus ocupantes cumplieran con la Ley de Tránsito N.º 13.927.

El ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires realizó en la madrugada del domingo un importante operativo de controles de alcoholemia y documentación vehicular. El operativo, encabezado por el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, se instaló a la altura de Ituzaingó, en cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero al volante.

El saldo fue elocuente: 75 conductores dieron positivo en el test, uno de ellos con 2,42 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, se verificó que los vehículos y sus ocupantes cumplieran con la Ley de Tránsito N.º 13.927.

Para los autos que quedaron fuera de circulación y no contaban con un conductor alternativo, el Ministerio coordinó su traslado al taller de secuestro municipal.

Marinucci remarcó que “la seguridad vial es una responsabilidad que nos encomendó el gobernador Axel Kicillof” y agradeció el acompañamiento de organizaciones como Estrellas Amarillas de La Matanza y la Unión de Familiares de Víctimas (UFAVIC) de Hurlingham. “Necesitamos generar conciencia para que quien beba no maneje y quien maneje no beba”, remarcó.

La Autopista del Oeste, con un tránsito diario de 350 mil vehículos y conexión directa con siete distritos bonaerenses, es uno de los corredores más transitados de la provincia. El operativo formó parte de un esquema de controles simultáneos que también se desplegó en la Autopista Buenos Aires–La Plata, Tres Arroyos, Tandil, Mar del Plata, San Clemente y otros puntos estratégicos.

