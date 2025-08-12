Axel Kicillof llamó a "ponerle un freno" a Javier Milei El gobernador bonaerense recorrió obras en La Matanza y destacó que "desde la provincia y el municipio damos respuestas, acompañamos y decimos que somos escudo y red contra las políticas del Gobierno nacional". Por







Axel Kicillof entregó más de mil escrituras en La Matanza. C5N

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, compartió un acto con la vicegobernadora, Verónica Magario, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Recorrieron obras en el municipio, entregaron escrituras de viviendas a más de mil familias y llamaron a "ponerle un límite" al presidente Javier Milei en las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre.

Los dirigentes hicieron una recorrida por obras para desarrollos de infraestructura hidráulica y un plan de pavimento, que ya lleva más de 40 cuadras asfaltadas, así como también nuevos espacios verdes y recreativos en Virrey del Pino y una escuela primaria. Además, entregaron escrituras de viviendas a más de mil familias del distrito.

"Fue un día muy productivo, pero también un día donde vimos los efectos de la política económica de Milei y las consecuencias de su plan de crueldad y abandono. Desde la provincia y el municipio damos respuestas, acompañamos y decimos que somos escudo y red contra las políticas del Gobierno nacional", expresó el gobernador, y llamó: "El 7 de septiembre hay una oportunidad enorme para ponerle un freno al Presidente".

Axel Kicillof Verónica Magario Fernando Espinoza La Matanza 11 agosto 2025 Axel Kicillof dialogó con los vecinos en La Matanza junto a Verónica Magario y Fernando Espinoza. Por su parte, Magario subrayó que "es tiempo de que, frente a esta crueldad, empecemos a poner un poco de amor y responsabilidad frente a la gran irresponsabilidad que ha producido el gobierno de Milei", y añadió que el mandatario "es fuerte con los más débiles, pero es muy débil con los más fuertes, con el poder económico, con los banqueros y con las multinacionales que vienen a saquear nuestros recursos naturales".

Espinoza, en tanto, remarcó: "Quienes nacimos en una familia de trabajadores sabemos lo que significan estas escrituras que hoy entregamos: son diplomas para las mamás y los papás, las abuelas y los abuelos, quienes trabajaron durante toda su vida para tener la seguridad de la casa propia. Hoy pudimos hacer realidad los sueños de muchas familias".