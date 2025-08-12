12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof denunció las fake news impulsadas por el Gobierno: "Tienen una fábrica de truchadas"

El gobernador bonaerense acusó al gobierno de Milei de usar recursos públicos para financiar la "campaña roñosa".

Por

Axel Kicillof denunció las fake news impulsadas por el Gobierno: "Tienen una fábrica de truchadas"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof redobló sus críticas al Javier Milei y a La Libertad Avanza por impulsar una campaña sucia en su contra y aseguró que el Gobierno cuenta una “fábrica de truchadas” para generar noticias falsas. “Yo dije que no iba a ser una campaña sucia, sino roñosa, y lo están confirmando día a día”, expresó en diálogo con C5N.

Te puede interesar:

Kicillof llamó a "ponerle un freno" a Milei

“En la campaña de Capital, con inteligencia artificial hicieron a Mauricio Macri decir que no había que votar a su candidata sino a Adorni. Es una berretada”, recordó kicillof.

Luego señaló que esa lógica también se aplica en materia de seguridad, donde desde el Gobierno nacional se construye un relato de “baño de sangre” en la provincia mientras el propio Milei elogia a Patricia Bullrich como “la mejor ministra de la historia” por registrar la menor cantidad de homicidios en el país en 2023.

“Parece una tontería: ¿Cómo el país va a tener bajos homicidios si la provincia es un baño de sangre? Es contradictorio e imposible”, manifestó. "En los últimos dos años, Buenos Aires registró la tasa de homicidios más baja en 25 años, un dato clave para sostener los números nacionales", agregó.

Kicillof advirtió que la maquinaria de desinformación funciona con recursos públicos: “Es más fácil hacer un video, subirlo a redes, pautarlo con guita del Estado. En mi caso hicieron un video trucho; yo puedo desmentirlo con el original, pero al video falso lo ven millones y la desmentida apenas llegue a otro sector”.

Incluso acusó a un medio de comunicación, “pagado por Milei”, de difundir una noticia falsa sobre un supuesto cambio de lugares de votación ordenado por la gobernación. “Se trató de una decisión de la justicia electoral federal, donde el Ejecutivo no tiene nada que ver”, aclaró.

“Ellos tienen una fábrica de truchadas. Es la única fábrica que funciona en el país”, completó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Axel Kicillof advirtió que Javier Milei busca profundizar con más violencia y crueldad su plan de destrucción de derechos

Kicillof advirtió que Milei "busca profundizar con más violencia y crueldad su plan de destrucción de derechos"

Kicillof calificó la maniobra del Gobierno como un papelón.

Kicillof criticó al Gobierno: "Usan falsificaciones porque no tienen nada para ofrecerle a la Provincia"

Axel Kicillof criticó el modelo económico de Javier Milei: Ajusta a los pobres para pagarle a los ricos

Kicillof volvió a arremeter contra el modelo económico de Milei: "Ajusta a los pobres para pagarle a los ricos"

operativo de alcoholemia en la autopista del oeste: 75 positivos y un record preocupante

Operativo de alcoholemia en la Autopista del Oeste: 75 positivos y un récord preocupante

Kicillof anticipó que el peronismo le va a contestar en las urnas a Milei.

Kicillof desmintió una fake news del Gobierno: "La campaña roñosa es su especialidad"

Martín Llaryora formó parte de la Semana Social. 

"Rosca" eclesial-política: Kicillof y Llaryora le pegaron a Milei ante obispos y sindicalistas

Rating Cero

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

El secreto detrás del millonario anillo que Cristiano Ronaldo le regaló a su novia Georgina Rodríguez

La mediática tendrá su propia biografía en la plataforma internacional.

"La one" ya tiene a sus protagonistas: la biopic sobre Moria Casán se prepara para su filmación

Una producción turca que tienen todos los condimentos de aquellos que les gusta las novelas románticas.
play

Está en Netflix, tiene mucha pasión y es una serie corta que sube la temperatura

¿Chris Martin y Shakira en pareja?, ¿cuáles son los rumores que los ponen juntos?.

¿Chris Martin y Shakira en pareja? Cuáles son los rumores que los ponen juntos

Con un fuerte mensaje: esta película basada en una historia real y protagonizada por Samuel Jackson sigue siendo furor en Netflix.
play

Con un fuerte mensaje: esta película basada en una historia real y protagonizada por Samuel Jackson sigue siendo furor en Netflix

¿La China Suárez embarazada?

La sugerente imagen de la China Suárez que despertó rumores de embarazo

últimas noticias

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

El secreto detrás del millonario anillo que Cristiano Ronaldo le regaló a su novia Georgina Rodríguez

Hace 27 minutos
Detuvieron a un hombre por intentar enviar 850 tortugas a Hong Kong.

Nueva York: detuvieron a un hombre por intentar enviar 850 tortugas a Hong Kong

Hace 35 minutos
Políticos suizos sugirieron que Infantino y Federer negocien con Trump.

Aranceles: Suiza no descarta que Roger Federer o Gianni Infantino intervengan ante Donald Trump

Hace 49 minutos
Paritarias: la provincia de Buenos Aires ofreció un aumento del 5% para los docentes

Paritarias: la provincia de Buenos Aires ofreció un aumento del 5% para los docentes

Hace 1 hora
Crece el número de muertos por fentanilo contaminado. 

Fentanilo contaminado: asciende a 90 el número de muertos e investigan si hay más víctimas

Hace 1 hora