Axel Kicillof denunció las fake news impulsadas por el Gobierno: "Tienen una fábrica de truchadas" El gobernador bonaerense acusó al gobierno de Milei de usar recursos públicos para financiar la "campaña roñosa". Por







Axel Kicillof denunció las fake news impulsadas por el Gobierno: "Tienen una fábrica de truchadas"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof redobló sus críticas al Javier Milei y a La Libertad Avanza por impulsar una campaña sucia en su contra y aseguró que el Gobierno cuenta una “fábrica de truchadas” para generar noticias falsas. “Yo dije que no iba a ser una campaña sucia, sino roñosa, y lo están confirmando día a día”, expresó en diálogo con C5N.

“En la campaña de Capital, con inteligencia artificial hicieron a Mauricio Macri decir que no había que votar a su candidata sino a Adorni. Es una berretada”, recordó kicillof.

Luego señaló que esa lógica también se aplica en materia de seguridad, donde desde el Gobierno nacional se construye un relato de “baño de sangre” en la provincia mientras el propio Milei elogia a Patricia Bullrich como “la mejor ministra de la historia” por registrar la menor cantidad de homicidios en el país en 2023.

“Parece una tontería: ¿Cómo el país va a tener bajos homicidios si la provincia es un baño de sangre? Es contradictorio e imposible”, manifestó. "En los últimos dos años, Buenos Aires registró la tasa de homicidios más baja en 25 años, un dato clave para sostener los números nacionales", agregó.

Kicillof advirtió que la maquinaria de desinformación funciona con recursos públicos: “Es más fácil hacer un video, subirlo a redes, pautarlo con guita del Estado. En mi caso hicieron un video trucho; yo puedo desmentirlo con el original, pero al video falso lo ven millones y la desmentida apenas llegue a otro sector”.