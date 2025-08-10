Axel Kicillof desmintió una fake news del Gobierno: "La campaña roñosa es su especialidad"

10 de agosto de 2025 Inicio
El gobernador bonaerense salió al cruce de un video editado que difundió el vocero presidencial, Manuel Adorni, y luego replicaron cuentas cercanas al oficialismo. "Las mentiras de Milei y su 'inteligencia artificial' no tapan la realidad", advirtió.

Kicillof anticipó que el peronismo le va a contestar en las urnas a Milei.

Kicillof anticipó que el peronismo le va a "contestar en las urnas" a Milei.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, desmintió una fake news difundida en redes sociales por el gobierno de Javier Milei y afirmó que "la campaña roñosa" es la "especialidad" de La Libertad Avanza, pero advirtió que el peronismo le va a "contestar en las urnas" el próximo 7 de septiembre.

Martín Llaryora formó parte de la Semana Social. 
El vocero presidencial, Manuel Adorni, y otras cuentas vinculadas al oficialismo compartieron en la red social X un video editado en base a la entrevista que Kicillof dio este sábado a Futurock. Luego de que la periodista Nazarena Lomagno le preguntara al gobernador cuáles eran las propuestas del peronismo para las elecciones legislativas, se recortó su respuesta para que dijera: "No tengo".

En la entrevista en vivo, tal como evidencia el video original compartido por Kicillof, el gobernador detalló varias propuestas, entre ellas "crear trabajo, que haya condiciones de laburo que sean dignas y que haya salario", y "ponerle un freno" a las políticas de Milei.

"Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad", sostuvo el mandatario bonaerense.

"Pero las mentiras de Milei y su 'inteligencia artificial' no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas", adelantó. El gobernador sumó el hashtag de Fuerza Patria, el frente de unidad del peronismo para las elecciones legislativas.

Axel Kicillof cuestionó los anuncios en cadena nacional: "Javier Milei es un desastre por dónde se lo mire"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó al presidente Javier Milei por su estilo de mandato y el contenido de la cadena nacional del viernes, cuando justificó los vetos a las leyes de aumento a las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad sancionadas por el Congreso.

"Es un desastre Milei, por donde se lo mire. En sus actitudes, sus políticas, es un desastre. La verdad que ya pasó un año y medio", señaló el mandatario bonaerense a Futurock, y calificó el mensaje presidencial grabado desde Casa Rosada como "un delirio místico".

"Lo de ayer (por el viernes) fue vergonzoso, penoso. La cadena nacional venía como una especie de propuesta que es un delirio cósmico, penalizar a los diputados que no votan lo que él piensa que hay que votar. Tremendamente border lo que está haciendo", afirmó.

