9 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof cuestionó los anuncios en cadena nacional: "Javier Milei es un desastre por dónde se lo mire"

El gobernador bonaerense apuntó contra el jefe de Estado luego de que anunciara el veto a las leyes aprobadas por el Congreso. Además, cuestionó su forma de gestionar por las "actitudes y sus políticas".

Por
Kiciloff cuestióno a Milei tras su discurso al país.

Kiciloff cuestióno a Milei tras su discurso al país.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó al presidente Javier Milei por su estilo de mandato y el contenido de la cadena nacional del viernes, cuando justificó los vetos a las leyes de aumento a las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad sancionadas por el Congreso.

Axel Kiciloff habló sobre el panorama político del peronismo. 
Te puede interesar:

Axel Kicillof: "Pienso que en octubre tenemos que ir con una sola boleta"

“Es un desastre Milei, por donde se lo mire. En sus actitudes, sus políticas, es un desastre. La verdad que ya pasó un año y medio". señaló en un primer momento el mandatario bonaerense, que calificó el mensaje presidencial grabado desde Casa Rosada como "un delirio místico".

Luego detalló que en la gestión libertaria nacional está caracterizada por "una modificación en la dinámica de precios, planchar el dólar, los salarios, los haberes jubilatorios y bajar los ingresos de la gente. "Está destruyendo el aparato productivo, la capacidad del Estado, a nivel internacional tiene una política de sumisión a Estados Unidos e Israel que nada tiene que ver con los intereses del país”, agregó.

foto oficial cadena nacional milei
Javier Milei en la cadena nacional junto a funcionarios del equipo económico nacional.

Javier Milei en la cadena nacional junto a funcionarios del equipo económico nacional.

"Lo de ayer fue vergonzoso, penoso. La cadena nacional de ayer venía como una especie de propuesta que es un delirio cósmico. Penalizar a los diputados que no votan lo que él piensa que hay que votar. Tremendamente border lo que está haciendo”, sumó Kicillof en el continuado de sus críticas en una entrevista a Futurock.

El mensaje de Axel Kicillof al peronismo: "Tenemos que seguir discutiendo para generar una propuesta superadora"

El gobernador bonaerense se refirió a la situación del espacio luego del cierre de alianzas de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre y el inicio de la campaña para los comicios provinciales de septiembre.

"Lo que me parece claro es que hoy tenemos que seguir discutiendo para generar una propuesta superadora y una alternativa de cara al 2027. Pero hoy, es importante tener la madurez suficiente para posponer un poco el debate interno. Lo que tenemos que hacer es mostrar un frente con una sola boleta para que le ponga freno a Milei. Esa es la prioridad ahora”, señaló Axel.

De todas maneras, reconoció que "las diferencias que tenemos entre los sectores son tanto más acotadas que lo que nos une contra lo que quiere hacer Milei y lo que representa la elección de septiembre, que hoy lo que tenemos que darle a la sociedad es una alternativa, una opción para frenar al Presidente". “Si Milei gana en septiembre por una gran diferencia, puede pasar.. Depende de nosotros”, completó.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof

“Hace poco yo tuve una charla con Cristina (Kirchner) donde dijimos que vamos a una sola lista. Y eso es lo que estamos haciendo. Es un acuerdo de muchos sectores. Creo que logramos una contención que hay que ponerla en valor. Hay referentes de varios sectores tirando para el mismo lado", analizó el mandatario provincial sobre la estrategia electoral del peronismo.

En ese marco, Kicillof entiende que dentro del espacio "hemos tenido un acto de madurez". "Después, de cara al 2027 hay que presentar una alternativa que sea potente, poderosa, atractiva, confiable y que se lea como una alternativa donde uno dice que estamos de acuerdo con inflación no, pero bueno, salarios y producción nacional, sí.”

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Axel Kicillof le respondió a Javier Milei: No hace falta ser economista para ver el daño que están haciendo

Kicillof le respondió a Milei: "No hace falta ser economista para ver el daño que están haciendo"

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Kicillof reclamará ante la Corte Suprema la deuda que la Nación mantiene con la Provincia

play

Verónica Magario: "Hay que sumar fuerzas para frenar a Milei"

play

Kicillof cruzó al Gobierno por la campaña: "Estamos preparándonos para algo realmente inescrupuloso"

Javier Milei habló por cadena nacional.

Las reacciones del arco político a la cadena nacional de Milei: "No es responsabilidad fiscal sino fanatismo ideológico"

play

Nancy Pazos: "Milei está exigiendo al Congreso que legisle a su antojo"

Rating Cero

La tensión de la producción sueca aumenta mientras se desvelan las verdaderas intenciones de cada promesa.
play

Una película sueca con religión, promesas y engaños está dando que hablar en Netflix: de cuál se trata

En medio de un conflicto con su expareja, el ex Gran Hermano decidió cambiar su imagen y mostró el resultado en redes sociales.

La impresionante transformación de Thiago Medina en medio del escándalo con Daniela Celis: rotundo cambio de look

play

La noche de Graciela Alfano con Maradona, Charly García y Sabina: "Terminamos a las 4 de la tarde"

La ex-vedette de 72 años no ocultó su bronca contra Susana Giménez.

Graciela Alfano durísima contra Susana Giménez: "Me parece una vieja de m..."

La actriz aseguró que el éxito de la serie traerá una segunda y tercera temporada.

María Fernanda Callejón, sobre la segunda temporada de Viudas Negras: "Yo lo decreto"

Nico Vázquez levantó las funciones de Rocky por un tema de salud.

La insólita razón por la que que Nico Vázquez levantó las funciones de Rocky: los detalles

últimas noticias

Las provincias bajo alerta por bajas temperaturas para la jornada del sábado 9 de agosto son: Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Salta. 

Cambio drástico del pronóstico para Buenos Aires: ¿vuelven las altas temperaturas?

Hace 3 minutos
Axel Kiciloff habló sobre el panorama político del peronismo. 

Axel Kicillof: "Pienso que en octubre tenemos que ir con una sola boleta"

Hace 30 minutos
Kiciloff cuestióno a Milei tras su discurso al país.

Kicillof cuestionó los anuncios en cadena nacional: "Milei es un desastre por dónde se lo mire"

Hace 1 hora
El Departamento de Policía de Nueva York intenta determinar las circunstancias del ataque. 

Tiroteo en el Times Square de Nueva York: un adolescente abrió fuego y dejó al menos tres heridos

Hace 1 hora
Esta acción, aunque sencilla, puede potenciar la motivación y ayudar a alcanzar objetivos con mayor facilidad.

Este es el truco para fomentar la productividad: tiene que ver con un espacio de tu hogar

Hace 1 hora