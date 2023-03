Axel Kicillof cuestionó al Poder Judicial y lo acusó de "condicionar candidaturas"

Kicillof participó de la marcha organizada por la agrupación La Cámpora desde el predio de la ex ESMA hasta Plaza de Mayo y allí se refirió a la situación de la vicepresidenta. "Es un acto muy significativo, como siempre cada 24 de marzo, clavados en la conciencia democrática argentina pero este año también son 40 años de vuelta a la democracia que, lamentablemente, lo tenemos que transcurrir con un embate del partido judicial contra Cristina", recalcó.

En declaraciones a la prensa, Kicillof sostuvo que "proscribir a Cristina era un objetivo que tenían" y agregó que "inventaron un juicio y una condena sin ninguna prueba".

Al mismo tiempo, recordó que juristas como el español Baltasar Garzón, que participó en el III Foro de Derechos Humanos que se realizó esta semana en la ciudad de Buenos Aires, sostuvo que "hubo 1.600 hojas y ni una prueba para condenar a Cristina, que es el objetivo que tiene una parte del Poder Judicial y de la oposición".

En tanto, el gobernador destacó que "en el continente se hablaba en la época de (Mauricio) Macri, de (Jair) Bolsonaro y (Donald) Trump, de una ola neoliberal pero esa ola fue derrotada en las urnas por Lula y acá por Cristina y por Alberto".

"Hoy más que nunca la lucha continúa", afirmó el gobernador bonaerense, al señalar que "hay una discusión que hay que dar explicando que los derechos que se conquistaron no podemos dejar que se deterioren".

"No usar al partido judicial para ver si los pueden beneficiar. Eso ha pasado en toda Latinoamérica y en Argentina pero acá hay una contundente respuesta de un pueblo que no olvida y tiene memoria", sentenció.

la campora

En el día Día de la Memoria, Kicillof afirmó que la democracia “está restringida” por la proscripción Cristina Kirchner

El gobernador homenajeó el jueves a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, y a la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo de La Plata, Herenia Sánchez de Viamonte, quien fue declarada “ciudadana ilustre” de la Provincia por su defensa de los derechos humanos.

Durante su discurso afirmó que la democracia está "restringida" y es "baja calidad," porque la corporación de medios hegemónicos y del partido judicial condenaron y proscribieron a Cristina Kirchner.

El mandatario habló sobre el proceso histórico que los convoca a homenajear a los desaparecidos y reclamar justicia. "Aquella dictadura también tuvo como objetivo acallar todas las voces que reclamaban los derechos del pueblo. Es un 24 que aparece con una proscripción, con una condena a la dirigente más popular de los argentinos. Hacen daño con estas decisiones, es antidemocrático y hay que actualizar las mismas luchas de aquel entonces", destacó.

Kicillof sostuvo que "haciendo historia de aquel golpe que también tuvo que ver con proscripciones y que interrumpió el mandato de un gobierno popular que había tenido 28 años proscripto a Perón y al peronismo. Tratemos de que no se repita la historia, recuperar lo perdido no fue fácil y no tenemos que permitir que la derecha nos vuelva a quitar nuestros derechos".

Por su parte, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, respaldó a la vicepresidenta: "Cristina (Kirchner) es como mi hija, la sigo viendo haciendo la militancia por la patria grande; lógicamente la maldad de algunos nos ha esquilmado, tendrían que estar en la cárcel. Si roba es un ladrón y si mata es un asesino. Todo llega. Mis 92 años me hicieron vivir todos los procesos políticos", manifestó y llamó en términos institucionales "a no permitir que vuelva a suceder ni siquiera algo parecido".

Axel Kicillof y estela de carlotto

"Les tenemos que ganar de mano. Tenemos que seguir luchando por los 30 mil, que equivocados o no luchaban por el bienestar del pueblo, nos están ayudando y hay que pelear. Pelear no es una guerra ni el odio. Somos diferentes. Ayudemos a la patria unidos", completó.

El reconocimiento tuvo lugar durante un acto que se realizó en el Salón Dorado de la Gobernación. Kicillof entregó la distinción a Carlotto y Sanchez Viamonte y a otras personalidades destacadas en DD.HH. junto al ministro de Justicia, Julio Alak, y al subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno.

Tras este acto, participó de una actividad en la Casa Mariani-Teruggi, actual sitio de memoria, que el 24 de noviembre de 1976 fue atacada y saqueada por las fuerzas del Ejército y la Policía Bonaerense. En el lugar, junto a una de las fundadoras Abuelas de Plaza de Mayo, Elsa Pavón, el gobernador recorrió el sitio y descubrió una placa conmemorativa en el patio.