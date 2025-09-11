11 de septiembre de 2025 Inicio
Axel Kicillof cruzó a Javier Milei: "Las urnas le dijeron basta al que ajusta, basta al que reprime"

En Pila, el gobernador bonaerense aprovechó la inauguración de un CAPS para reafirmar el compromiso de la Provincia con la salud, la educación y la infraestructura.

Axel Kicillof cruzó a Milei: "Nunca tendrá el apoyo popular desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves la inauguración del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Héroes de la Pandemia” en el municipio de Pila, acompañado por los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Sebastián Walker.

Durante el acto, Kicillof destacó que cada visita a los municipios busca mejorar la calidad de vida de los vecinos. “Nunca paramos de entregar viviendas, inaugurar obras de asfalto, construir escuelas o, como hoy, fortalecer el sistema de salud”, afirmó.

El Gobernador cuestionó la postura del Gobierno nacional en materia sanitaria: “Mientras se veta la ley que sostiene la atención en hospitales como el Garrahan, nosotros inauguramos este centro que también ayudará a descomprimir la demanda del hospital local”.

En un cruce directo al líder de La Libertad Avanza, Kicillof sostuvo: “El presidente debería entender que el apoyo popular no lo va a conseguir nunca desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública. En la provincia de Buenos Aires vamos siempre en el sentido contrario al de Nación: no por marketing, sino por convicción y decisión política, cumpliendo nuestro mandato con el pueblo”.

El nuevo CAPS contó con una inversión de $1.483 millones y dispone de seis consultorios, vacunatorio, dispensario de medicamentos, sala de espera, oficinas de enfermería, administración y SUM. Beneficiará a más de 4.600 habitantes y contribuirá a descongestionar el hospital municipal.

Durante la jornada, Kicillof entregó al municipio la cesión de la laguna Camarón Grande/Cacique, una de las reservas de agua más importantes de la región, y sobrevoló la zona donde se realizan trabajos para restaurar su hábitat natural.

Además, firmó junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, un convenio para la construcción de un nuevo Centro Universitario dentro del Programa Puentes, y se suscribió un acuerdo para licitar un microestadio municipal. A través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, se destinó también $192 millones para el Club Social y Deportivo de Pila.

Por último, Kicillof remarcó la importancia del respaldo popular y electoral: “Este domingo las urnas le dijeron basta al que ajusta, basta al que reprime y basta al que le quita a los jubilados. También confirmaron que el trabajo del Gobierno provincial y de los intendentes de ampliar derechos es el correcto. En octubre tenemos un nuevo desafío: volver a ganarle a un proyecto que solo propone el abandono, el desprecio y la crueldad hacia la sociedad”.

