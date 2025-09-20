20 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Franco Colapinto redobló la apuesta tras el incidente en Azerbaiyán: "Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar"

El piloto de Alpine impactó contra el muro en el final de la Q1 del Gran Premio que se desarrolla en el circuito callejero de Bakú, por la fecha 17 de la temporada 2025 de la Fórmula 1. "Estoy bien, no me pasó nada", confirmó, tras lamentar lo sucedido.

Por
Franco Colapinto largará en el 16° lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán este domingo.

Franco Colapinto largará en el 16° lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán este domingo.

Captura ESPN

Tras haber chocado este sábado contra el muro en el final de la Q1 del Gran Premio de Azerbaiyán, que se desarrolla en el circuito callejero de Bakú, por la fecha 17 de la temporada 2025 de la Fórmula 1, Franco Colapinto lamentó lo sucedido pero redobló la apuesta: "Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar".

El argentino durante la última práctica en Bakú.
Te puede interesar:

Colapinto chocó contra el muro durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú

"Estoy bien, no me pasó nada", aclaró el pilarense en diálogo con los medios tras lo ocurrido. Consultado sobre una posible confusión por la bandera amarilla de su compañero, Pierre Gasly, en ese mismo sector, planteó: "Sí, no sabía era bandera amarilla o blanca. Cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. No sé bien, no sé qué pasó. No entiendo por qué. Pero sí, obviamente me desconcentró un poco. Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso".

"Después, apenas giré en la curva, se giró de atrás y no sé si hubo viento, o algo. Muy raro todo. Mucha bronca porque venía haciendo buena vuelta. Venía bajando tres décimas esa vuelta. Más esas dos décimas que perdí cuando toqué la pared en la última parte hubiera hecho un buen tiempo. Un poco triste porque sí que teníamos buen ritmo. Obviamente no para Q3, pero hubiésemos pasado a Q2 seguro", consideró.

Colapinto se refirió a las dificultades del trazado callejero de la capital azerí. "Un circuito que es complicado para nosotros. Creo que maximicé un poco lo que tenía... Una pena el no haber podido completarla. Hay que entender un poco lo que pasó porque fue un poco raro. Ahora hay que enfocarse en lo que viene mañana y tratar de hacer una buena carrera", expresó.

Más allá del enojo y la desazón por el desenlace, que lo ubica en el puesto 16 de la largada este domingo, Colapinto destacó su rendimiento: "Trato de no irme con esto de ahora. Trato de irme con la velocidad que tuve todo el día. Fui mucho más rápido y creo que estoy contento con lo que fuimos cambiando en el auto y siempre en estos circuitos, con tanto viento, esa posibilidad de que pase algo así es más grande". "Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar", sentenció.

"Hay que seguir mejorando en detalles de algunas áreas que tenemos que progresar como equipo y yo como piloto. Pero hay pasos positivos y de las últimas cuatro clasificaciones, tres estuve muy firme. Dentro de todo lo malo, hay cosas positivas y cuando vengan otros circuitos vamos a estar más adelante", reflexionó.

Además de los dos pilotos de Alpine, los otros deportistas que no superaron el primer corte fueron el Sauber de Nico Hulkenberg (17°), el Haas de Esteban Ocon (18°) y el Williams de Alex Albon (20°, tuvo un accidente al inicio de la clasificación).

"No sé bien qué pasó en la pista, creo que hubo viento, y de golpe el auto se giró. Algo parecido a lo que le pasó a Pierre, solo que él estaba en la escapatoria y yo no podía ir por ese lado... Así que una pena estar muy cerca con los dos autos y que nos haya pasado exactamente lo mismo. Creo que hubo una ráfaga de viento o algo de eso. Me complicó la qualy, venía haciendo una buena vuelta", aseguró. "Había que arriesgar y creo que era el momento para hacerlo. Pero era algo impredecible, cuando hay esas rachas de viento tan fuerte, hoy había de 60 u 80 km/h de ráfaga. Te levantan el auto de atrás y te hace perder mucha downforce y te hace perder mucho", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Chocó Franco Colapinto.

Video: así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

El italiano de 75 años fue quien llevó a Colapinto a la escudería Alpine.

Briatore le puso fin a la novela: con qué piloto compite Colapinto por una butaca en 2026

El Alpine 43 de Colapinto. 

Colapinto finalizó último en la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

La Fórmula 1 disputará el Gran Premio de Azerbaiyán.

Colapinto mostró su optimismo de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1: "Volvemos a Bakú por más"

Briatore, de 75 años, aun no definió el nombre de la segunda butaca.

La revelación de Briatore sobre el futuro de Alpine y Colapinto: ¿se quedará con la segunda butaca?

China, Miami, Canadá Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur tendrán carreras sprints para el 2026

La Fórmula 1 y la FIA confirmaron las carreras sprint para la próxima temporada: ¿Las correrá Colapinto?

Rating Cero

Vengadores: Endgame puso el listón del Universo Cinematográfico de Marvel tan alto que, para muchos, todo lo que ha salido después, salvo Spider-Man: No Way Home y Deadpool y Lobezno, ha sido un fracaso.

Por qué el Universo Cinematográfico de Marvel ya no interesa tanto en Hollywood

Esta película de terror está directamente relacionada a El Resplandor.
play

Esta película de terror está directamente relacionada a El Resplandor y tuvo su estreno hace poco en Netflix: de cuál se trata

Otros tiempos, cuando Suárez y Vicuña eran pareja.

La China Suárez y un mensaje claro para Benjamín Vicuña sobre la escolarización de sus hijos en Turquía

Ángel de Brito invitó a Andrea Taboada.

Bomba: vuelve a LAM una expanelista tras su pelea con Ángel de Brito

La mula, un estreno que llegó a Netflix en septiembre 2025, se trata de un drama basado en hechos reales y ya es tendencia.
play

La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood

El look rockero que compartió la influencer en sus redes.

Tuli Acosta, rockera: camisa blanca con escote, blazer y pantalón engomado

últimas noticias

Trump también reiteró su propuesta de crear una tarjeta dorada de residencia.

Trump subió a u$s100.000 el precio de la visa para trabajadores extranjeros altamente calificados

Hace 13 minutos
Hoy, con Sol en Virgo en conjunción con Mercurio en Libra, se abre un canal para la comunicación. ¿Quiénes son los más influenciados?

Sol conjunción Mercurio de hoy: ¿quiénes se expresarán sin límites?

Hace 31 minutos
Sin embargo, la ciencia del comportamiento animal comenzó a mostrar que este gesto puede no ser tan placentero para los perros, e incluso puede generarles ansiedad o una necesidad de defensa.  

Qué significa hablarle a tu mascota como si fuera humano según la inteligencia artificial

Hace 32 minutos
El chef Christophe Krywonis dio la clave para hacer la fondue perfecta

Ni pimienta ni nuez moscada: este es el ingrediente secreto para hacer la fondue de quesos de Christophe Krywonis

Hace 33 minutos
Los temblores pueden ocurrir sin aviso.

Qué podés hacer si estás en el auto cuando sucede un terremoto

Hace 33 minutos