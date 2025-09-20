El piloto de Alpine impactó contra el muro en el final de la Q1 del Gran Premio que se desarrolla en el circuito callejero de Bakú, por la fecha 17 de la temporada 2025 de la Fórmula 1. "Estoy bien, no me pasó nada", confirmó, tras lamentar lo sucedido.

Tras haber chocado este sábado contra el muro en el final de la Q1 del Gran Premio de Azerbaiyán , que se desarrolla en el circuito callejero de Bakú , por la fecha 17 de la temporada 2025 de la Fórmula 1 , Franco Colapinto lamentó lo sucedido pero redobló la apuesta: "Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar" .

"Estoy bien, no me pasó nada" , aclaró el pilarense en diálogo con los medios tras lo ocurrido. Consultado sobre una posible confusión por la bandera amarilla de su compañero, Pierre Gasly , en ese mismo sector, planteó: "Sí, no sabía era bandera amarilla o blanca. Cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. No sé bien, no sé qué pasó. No entiendo por qué. Pero sí, obviamente me desconcentró un poco. Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso ".

"Después, apenas giré en la curva, se giró de atrás y no sé si hubo viento, o algo. Muy raro todo. Mucha bronca porque venía haciendo buena vuelta. Venía bajando tres décimas esa vuelta . Más esas dos décimas que perdí cuando toqué la pared en la última parte hubiera hecho un buen tiempo. Un poco triste porque sí que teníamos buen ritmo. Obviamente no para Q3, pero hubiésemos pasado a Q2 seguro", consideró.

Colapinto se refirió a las dificultades del trazado callejero de la capital azerí. "Un circuito que es complicado para nosotros. Creo que maximicé un poco lo que tenía... Una pena el no haber podido completarla. Hay que entender un poco lo que pasó porque fue un poco raro. Ahora hay que enfocarse en lo que viene mañana y tratar de hacer una buena carrera ", expresó.

Más allá del enojo y la desazón por el desenlace, que lo ubica en el puesto 16 de la largada este domingo, Colapinto destacó su rendimiento: "Trato de no irme con esto de ahora. Trato de irme con la velocidad que tuve todo el día. Fui mucho más rápido y creo que estoy contento con lo que fuimos cambiando en el auto y siempre en estos circuitos, con tanto viento, esa posibilidad de que pase algo así es más grande". "Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar", sentenció.

"Hay que seguir mejorando en detalles de algunas áreas que tenemos que progresar como equipo y yo como piloto. Pero hay pasos positivos y de las últimas cuatro clasificaciones, tres estuve muy firme. Dentro de todo lo malo, hay cosas positivas y cuando vengan otros circuitos vamos a estar más adelante", reflexionó.

Además de los dos pilotos de Alpine, los otros deportistas que no superaron el primer corte fueron el Sauber de Nico Hulkenberg (17°), el Haas de Esteban Ocon (18°) y el Williams de Alex Albon (20°, tuvo un accidente al inicio de la clasificación).

"No sé bien qué pasó en la pista, creo que hubo viento, y de golpe el auto se giró. Algo parecido a lo que le pasó a Pierre, solo que él estaba en la escapatoria y yo no podía ir por ese lado... Así que una pena estar muy cerca con los dos autos y que nos haya pasado exactamente lo mismo. Creo que hubo una ráfaga de viento o algo de eso. Me complicó la qualy, venía haciendo una buena vuelta", aseguró. "Había que arriesgar y creo que era el momento para hacerlo. Pero era algo impredecible, cuando hay esas rachas de viento tan fuerte, hoy había de 60 u 80 km/h de ráfaga. Te levantan el auto de atrás y te hace perder mucha downforce y te hace perder mucho", concluyó.