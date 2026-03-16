16 de marzo de 2026 Inicio
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Avanzan en la Justicia las causas contra Manuel Adorni por los viajes a Estados Unidos y Punta del Este

Ampliaron una de las denuncias por enriquecimiento ilícito y se ordenaron medidas en el expediente por supuesta malversación de fondos públicos.

Vanesa Petrillo
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Vanesa Petrillo
Adorni pidió disculpas

Adorni pidió disculpas, pero aseguró que no cometió un delito.

La Justicia ordenó varias medidas de prueba para avanzar en las recientes denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por los viajes que realizó junto a su esposa a Nueva York con la comitiva presidencial y a Punta del Este en un vuelo privado.

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En tanto, hay otra causa abierta por enriquecimiento ilícito en la que se investiga a Adorni por un viaje en un avión privado a Punta del Este durante el feriado de carnaval. Este lunes, la diputada Marcela Pagano amplió esa denuncia, que ya comenzó a ser investigada en Comodoro Py.

Mientras la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ya comenzó de oficio una investigación por los dos viajes, la fiscal federal Alejandra Mángano pidió a la secretaria general de la Presidencia el listado de quienes viajaron a Nueva York en la comitiva oficial. También la PIA ordenó medidas de prueba para avanzar en un posible enriquecimiento ilícito de Adorni.

La fiscal ya pidió a la secretaría general que conduce Karina Milei la lista de pasajeros que viajaron en esa comitiva para el “Argentina Week”. Esa causa quedó radicada en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, quien delegó la tramitación del expediente a la fiscal Mángano.

Mángano tiene delegada la causa en la que se denunció al jefe de Gabinete por malversación de fondos, porque habría utilizado el avión presidencial en un viaje oficial a Estados Unidos junto a su esposa Bettina Angeletti.

La denuncia de Pagano contra Adorni y su mujer por lo viajes a EEUU y Punta del Este

La exintegrante de La Libertad Avanza solicitó que se determine si existieron irregularidades en el uso del avión presidencial luego de que el propio funcionario reconociera públicamente que Angeletti abordó la aeronave ARG-01 desde Buenos Aires para acompañarlo durante la semana de actividades en el exterior.

Según el planteo judicial, la esposa del jefe de Gabinete habría integrado la comitiva sin desempeñar una función pública ni contar con una misión oficial, lo que podría implicar un uso indebido de recursos del Estado.

En la presentación se solicitó que la Justicia analice si los hechos podrían encuadrarse en delitos como peculado, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de determinar si otros funcionarios intervinieron en la autorización o facilitaron su embarque en el vuelo oficial.

Pagano pidió, entre otras medidas, que la Casa Rosada remita el manifiesto de pasajeros del avión presidencial, la nómina completa de la comitiva, la normativa que regula el uso de la aeronave y el costo operativo del viaje, así como eventuales autorizaciones formales que hayan permitido la inclusión de Angeletti.

La diputada presentó una segunda denuncia por otro vuelo de Adorni. Se trata de un viaje que el vocero presidencial realizó junto a Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública, en un jet privado a Punta del Este. Pagano pide que se investigue la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, ya que el costo del viaje no se correspondería con los ingresos del funcionario.

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