Atentado contra Cristina Kirchner: instan a la jueza Capuchetti a elevar la causa a juicio oral

El fallo que lleva la firma de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens insta a la jueza "que frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”.

En otro fragmento del mismo señalaron que “más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella -las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa- lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva, por lo que, al menos respecto de la situación procesal de Carrizo y sus consortes, entiendo que las actuaciones se encuentran en el tiempo óptimo para proceder conforme lo previsto por el art. 346 del C.P.P.N. para así lograr una pronta realización del juicio”.

El ataque ocurrió el 1° de septiembre, aproximadamente a las 21, en Juncal y Uruguay, mientras la vicepresidenta se encontraba saludando a las personas que estaban en el lugar. En ese momento, Sapag Montiel aprovechó el estado de indefensión de Cristina, apuntó hacia su rostro con una pistola calibre 32 marca Bersa, modelo Lusber 84 con la numeración “25037", pero la bala no salió. El arma estaba cargada con cinco cartuchos de bala del mismo calibre y aptas para el disparo.

De acuerdo con la investigación, el hecho tuvo planificación y acuerdo previo. Brenda Uliarte estaba presente en las inmediaciones del lugar al momento del ataque y además se determinó que la pareja tenían el arma de fuego desde, por lo menos, el 5 de agosto de 2021.

Brenda Uliarte y Sabag Montiel se encuentran imputados por "haber intentado dar muerte a Cristina Fernández de Kirchner, contado para ello con la planificación y acuerdo previo entre ambos".

En detalle, Montiel fue imputado por no tener autorización legal de portación de armas. Además, era consciente que tenía la numeración suprimida. A su vez, se les imputa haber acopiado dos cajas de municiones, cada una conteniendo 50 cartuchos intactos calibre 32 automático, las cuales fueron secuestradas el 2 de septiembre en uno de los allanamientos realizados.

Por último, se les acusa de haber falsificado y/o haber participado en la falsificación de los certificados de discapacidad emitidos a su nombre por el Ministerio de Salud.

Por su parte, Nicolás Gabriel Carrizo, fue procesado por haber participado en la planificación y ejecución del intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación luego que se encontraran en su celular mensajes de texto incriminatorios al hecho.

La defensa de Cristina Kirchner quiso apartar de la causa a la jueza Capuchetti

Los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, habían presentado la solicitud para que la magistrada no continúe al frente de la causa que investiga el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.

De todas maneras, el presidente de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia, negó la solicitud y advirtió al abogado José Manuel Ubeira por las frases “ofensivas y agraviantes” que le dirigió a la magistrada cuando presentó los argumentos para recusarla

Cristina Kirchner había planteado que la Magistrada no estaba siendo imparcial en la investigación ya que se desempeñaba como docente e investigadora de un instituto de formación de policías de la Ciudad de Buenos Aires.