31 de marzo de 2026 Inicio
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Adiós al bidet: así es la tendencia en baños para 2026

Nuevas soluciones compactas y tecnológicas redefinen el uso del espacio y la higiene en ambientes domésticos con propuestas modernas y eficientes.

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Baños modernos sin bidet priorizan espacio

Baños modernos sin bidet priorizan espacio, diseño y funcionalidad.

  • El bidet pierde protagonismo en los desarrollos modernos debido a la necesidad de optimizar espacios y adoptar soluciones más prácticas.

  • Arquitectos impulsan alternativas que mantienen la higiene con sistemas más discretos y funcionales dentro del baño.

  • Entre las opciones más utilizadas aparecen duchas laterales e inodoros inteligentes con múltiples funciones integradas.

  • La evolución del baño como espacio de bienestar redefine materiales, distribución y experiencias dentro del hogar.

El desplazamiento del bidet en los hogares marca una de las transformaciones más visibles en el diseño de baños hacia 2026, en un contexto donde se priorizan la funcionalidad y el aprovechamiento del espacio. Este artefacto, durante décadas asociado a la higiene en la Argentina, comienza a desaparecer en los desarrollos edilicios modernos, reemplazado por alternativas más versátiles como la ducha lateral junto al inodoro y el inodoro inteligente.

Su posición permite disfrutar de un entorno natural y silencioso sin alejarse demasiado de las ciudades principales de la provincia.
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A lo largo del tiempo, el bidet se consolidó como un elemento habitual en los baños urbanos, con una historia que remite a Europa y su popularización en contextos de alto estatus. Sin embargo, en la actualidad es considerado por especialistas como un componente poco funcional frente a las nuevas necesidades de diseño y distribución.

El cambio no implica dejar de lado la higiene, sino transformarla mediante tecnologías y recursos que optimizan el espacio disponible. En este contexto, el baño deja de ser un área exclusivamente utilitaria para convertirse en un ambiente orientado al bienestar y la experiencia.

Bidet de mano
La ducha lateral junto al inodoro se consolida como reemplazo del bidet por su instalación simple, menor consumo de agua y mejor aprovechamiento del espacio.

La ducha lateral junto al inodoro se consolida como reemplazo del bidet por su instalación simple, menor consumo de agua y mejor aprovechamiento del espacio.

Cómo es la tendencia en baños para 2026

La tendencia en baños para 2026 se basa en la incorporación de soluciones compactas que reemplazan al bidet sin perder eficiencia. Una de las opciones más difundidas es la ducha lateral junto al inodoro, un sistema sencillo que cumple la misma función sin ocupar espacio adicional. Su instalación práctica, su diseño minimalista y el menor consumo de agua y papel higiénico la convierten en una alternativa cada vez más adoptada.

Otra innovación destacada es el inodoro inteligente, que integra funciones de higiene avanzadas como chorros regulables, temperatura ajustable y secado con aire caliente. Este sistema puede operarse mediante controles remotos o paneles laterales, lo que facilita su uso y permite adaptar la experiencia según las preferencias. Su principal ventaja radica en ofrecer una limpieza más completa en comparación con los métodos tradicionales.

Inodoro de mano
El inodoro inteligente incorpora funciones como lavado, secado y control de temperatura, y redefine la higiene con tecnología integrada en baños modernos.

El inodoro inteligente incorpora funciones como lavado, secado y control de temperatura, y redefine la higiene con tecnología integrada en baños modernos.

Además, estos cambios responden a una transformación más amplia en la arquitectura doméstica. El baño moderno incorpora materiales como piedra, mármol y porcelanatos en tonos neutros, con griferías protagonistas y esquemas de iluminación suaves. También se prioriza el aprovechamiento del espacio, que puede destinarse a almacenamiento o mejorar la circulación, en línea con una concepción que privilegia el confort y la funcionalidad.

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