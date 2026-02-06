Una antigua localidad minera del norte del país conserva ruinas, misterio y una historia marcada por el auge industrial y el abandono.

Los pueblos fantasmas de Argentina funcionan como cápsulas del tiempo, donde las huellas del pasado conviven con el silencio actual. En ese mapa de localidades abandonadas se inscribe La Casualidad , un antiguo asentamiento ubicado en la provincia de Salta que hoy despierta curiosidad por su historia y por las marcas que dejó en el territorio. El norte argentino concentra varios de estos enclaves, atravesados por ciclos económicos intensos y breves.

Entre ellos, este pueblo sobresale por su nombre llamativo y por el contraste entre su pasado próspero y su presente deshabitado . La historia del lugar sigue generando interés entre viajeros que buscan destinos fuera del circuito tradicional y se sienten atraídos por escenarios donde la actividad humana quedó suspendida.

La Casualidad es uno de esos sitios donde la memoria colectiva se construye a partir de ruinas, estructuras vacías y relatos vinculados a una actividad industrial que alguna vez fue clave para la región . Su origen, desarrollo y abandono explican por qué hoy es considerado un auténtico pueblo fantasma.

La Casualidad está ubicada en la provincia de Salta , en el norte argentino , a más de 500 kilómetros al oeste de la ciudad capital , en una zona aislada y de difícil acceso. Se trata de una antigua localidad minera que hoy permanece deshabitada y conserva vestigios de su pasado productivo.

El pueblo fue fundado en 1951 para albergar a los trabajadores de una mina azufrera y, durante su etapa de mayor actividad, funcionó como un centro industrial vinculado al tratamiento del azufre extraído de Chile , que llegaba al lugar mediante un cable de carril que atravesaba la Cordillera de los Andes , infraestructura que lo integró a una cadena productiva regional.

Qué puedo hacer en La Casualidad, Salta

Aunque hoy se encuentra abandonado y sufrió saqueos con el paso del tiempo, La Casualidad mantiene un fuerte atractivo para quienes se interesan por el turismo alternativo. Recorrer sus calles desiertas permite observar los restos de una comunidad que supo tener una vida activa y organizada.

Entre las construcciones que aún pueden identificarse se encuentran los edificios donde funcionaron una escuela, un hotel, confiterías y espacios culturales como un cine y un teatro. Estos vestigios ayudan a reconstruir cómo era la cotidianeidad de sus habitantes durante el auge de la actividad minera.

La caída de la demanda de azufre y los cambios económicos a nivel global provocaron el cierre de la mina en la década de 1970, lo que derivó en el abandono definitivo del pueblo y en su transformación en un sitio marcado por el misterio.

Cómo llegar a La Casualidad, Salta

Para ir desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia La Casualidad en avión, primero se debe volar hasta la ciudad de Salta, donde opera el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes con frecuencias diarias desde los aeropuertos porteños. Una vez en Salta capital, el acceso final al pueblo fantasma es terrestre, dado que no existe transporte aéreo hasta el destino.

En micro de larga distancia, varias empresas ofrecen servicios desde la terminal de ómnibus de Buenos Aires hasta la Terminal de Ómnibus de Salta, en un viaje que suele durar gran parte de un día completo. Desde allí, el tramo final a La Casualidad requiere moverse por rutas provinciales en vehículo, ya que no hay colectivos interurbanos que conecten directamente con el pueblo fantasma.

La Casualidad - Salta 4.png Calles desiertas del pueblo fantasma que surgió alrededor de la explotación de azufre.

Quienes optan por viajar en auto desde CABA deben recorrer aproximadamente 1.800 kilómetros hacia el noroeste del país, siguiendo rutas nacionales hasta llegar a la provincia de Salta. Desde la capital provincial, se continúa por la Ruta Nacional 51 hacia el Paso de Sico y luego por la Ruta Provincial 27 rumbo a Tolar Grande, cruzando salares como el de Pocitos, el del Diablo y el de Arizaro antes de llegar a La Casualidad.