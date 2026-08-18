El riesgo país roza los 500 puntos básicos y alcanza su mayor nivel desde principios de junio En la apertura de los mercados, la medición realizada por el JP Morgan vuelve a incrementarse en una señal de desconfianza y dudas sobre sobre la estabilidad económica y financiera local. Por Agregar C5N en









El riesgo país roza los 500 puntos básicos.

El riesgo país atraviesa una frenética jornada financiera en Estados Unidos: el índice realizado por el JP Morgan roza los 500 puntos básicos y alcanza su medición más alta desde principios de junio. De esta manera, el mercado comienza a reflejar cierta desconfianza sobre sobre la estabilidad económica y financiera local.

En la jornada del martes, la variación bursátil avanzó hasta los 494 puntos. Por su parte, el dólar oficial minorista cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

El riesgo país había alcanzado el 10 de julio su mínimo en más de ocho años al ubicarse en 403 unidades. El índice es el encargado de medir la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos soberanos de un país y la que rinden los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados libres de riesgo.

Alerta en los mercados por el riesgo país. Redes sociales El avance se produjo después de una nueva jornada negativa para los bonos soberanos argentinos en dólares, que registraron bajas de hasta 0,8% en Nueva York. Como el lunes fue feriado en Argentina por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, las operaciones de los activos locales se concentraron en los mercados internacionales.

Cómo operaron los mercados el lunes Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York cambiaron su tendencia y cerraron la jornada con caídas. Loma Negra (-1,1%) encabezó las bajas y luego le siguieron Grupo Supervielle (-0,9%) y Central Puerto (-0,5%). En contrapunto, YPF subió 5,3% y Banco Macro aumentó 1,6%.