Argentina volvió a exigir la liberación del gendarme Nahuel Gallo de Venezuela: "Un caso de desaparición forzada"

El Gobierno cargó contra la administración de Nicolás Maduro a un año del secuestro del gendarme argentino y advirtió que "no cesará en sus esfuerzos" para que regrese al país.

Por
Nahuel Gallo fue secuestrado en Venezuela en 2024.

Nahuel Gallo fue secuestrado en Venezuela en 2024.

El Gobierno volvió a pedir la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien fue secuestrado por la administración de Nicolás Maduro en Venezuela en 2024, y advirtió que "no cesará en sus esfuerzos" para que regrese al país.

En un comunicado, la Cancillería argentina rechazó el secuestro de Gallo: "Al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, el Gobierno de la República Argentina expresa su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional".

"La situación del Cabo Primero Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas", enfatizaron en esta línea.

En tal sentido, alertaron sobre la situación del gendarme: "Como ha sido reiteradamente denunciado por nuestro país, la permanencia del gendarme argentino en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional".

Nahuel gallo 2.jpeg
Nahuel Gallo fue secuestrado en Venezuela en 2024.

Nahuel Gallo fue secuestrado en Venezuela en 2024.

También recordaron los pedidos del Gobierno ante diferentes organismos internacionales. "En este marco, la República Argentina ha reclamado en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales competentes, así como coordinado múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación", expresó la Cancillería.

"Entre otras instancias, la Argentina ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -solicitando medidas cautelares urgentes-, ante la Corte Penal Internacional (CPI) -por detención arbitraria y desaparición forzada- y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –por constituir una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo-", agregaron.

Por último, la administración de La Libertad Avanza afirmó que respaldará a los allegados de Gallo: "El Gobierno Argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país".

El secuestro del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela

El hecho se conoció cuando desde Cancillería y el Ministerio de Seguridad dieron a conocer un comunicado conjunto en el que denunciaron que la detención es “arbitraria e injustificada” y exigieron su pronta liberación descartando las acusaciones de espionaje.

Gallo es cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina y el 8 de diciembre de 2024 ingresó a Venezuela desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander en Táchira.

Según se informó, el objetivo del viaje era visitar a su pareja de nacionalidad venezolana, María Gómez, y a su hijo de 2 años, quienes habían viajado para cuidar de la madre enferma de la mujer. Oriundo de Catamarca, Gallo integra el escuadrón 27 de “Uspallata”, en Mendoza, donde cumple funciones custodiando el paso fronterizo entre Chile y Argentina.

Al momento del viaje se encontraba de licencia anual por lo que decidió viajar a Venezuela con autorización de Gendarmería para visitar a su pareja e hijo. Sin embargo, al ingresar al país fue detenido por las fuerzas de seguridad venezolanas en Migraciones bajo la acusación de realizar espionaje contra el gobierno de Maduro.

Según relató su pareja, el celular de Gallo fue revisado exhaustivamente y al encontrar mensajes críticos al gobierno venezolano decidieron su detención.

