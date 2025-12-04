5 de diciembre de 2025 Inicio
Estados Unidos instó a sus ciudadanos que abandonen Venezuela "de inmediato" por el alto riesgo de detenciones

En medio de la tensión entre Washington y Caracas, la administración de Donald Trump alertó a sus ciudadanos y residentes con green card ya que no puede garantizar la seguridad en el país sudamericano.

Por
La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crecen.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crecen.

El Departamento de Estado de Estados Unidos renovó su recomendación de no viajar a Venezuela e instó a sus ciudadanos que están en el país latino a abandonarlo. La alerta, de Nivel 4, la más alta, se publicó en medio de la tensión entre la administración estadounidense de Donald Trump y el gobierno de Nicolás Maduro.

Te puede interesar:

“Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan de inmediato”, solicitó el DOS (sigla en inglés). Además, añadió: “No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria”.

La alerta recuerda que, desde marzo de 2019, Estados Unidos retiró a todo su personal diplomático de Caracas, por lo que la sede consular dejó de operar y no presta servicios de ningún tipo. La Embajada en Colombia ofrece apoyo limitado, aunque su alcance no incluye intervenciones directas dentro del territorio venezolano.

Uno de los puntos centrales del comunicado se concentra en el riesgo de detención prolongada y sin comunicación con el exterior. El DOS explica que las fuerzas de seguridad venezolanas mantuvieron retenidos a ciudadanos estadounidenses durante años sin acceso a abogados independientes, sin notificación consular y sin contacto con familiares.

