17 de marzo de 2026 Inicio
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Argentina se retiró oficialmente de la Organización Mundial de la Salud

La comunicación quedó formalizada este martes por medio de una nota al secretario general del organismo. "Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales", señaló el canciller Pablo Quirno en redes sociales.

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Argentina no formará más parte de la OMS. 

Argentina no formará más parte de la OMS. 

Argentina hizo oficial este martes el retiro del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El hecho quedó formalizado por medio de una nota enviada al secretario general del organismo, a un año del anuncio realizado por el presidente Javier Milei. "Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales", señaló el canciller Pablo Quirno en redes sociales.

Se esperan tormentas fuertes durante toda la jornada del martes. 
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El funcionario dio a conocer la medida, la cual fue en conformidad "con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados" y aclaró que en las cooperaciones internacionales tambien se buscarán resguardar "plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias".

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En concreto, la salida de Argentina del organismo implica que ya no tendrá participación en los programas, fondos y foros técnicos coordinados por la organización. Cabe destacar que el país sí continuará siendo parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Los argumentos del Gobierno para la salida de Argentina de la OMS

En mayo del 2025, el Ministerio de Capital Humano publicó un comunicado donde abordaba la salida del país del organismo sanitario. En el mismo, sostuvo que "se profundizará una revisión estructural de los entes nacionales del sistema sanitario" para "ordenar, actualizar y transparentar estructuras y procesos que durante años funcionaron con superposiciones, normas obsoletas y escasa supervisión".

A su vez, en el texto se indicó que la Argentina "reafirma su decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

"Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan, porque no están basadas en ciencia sino en intereses políticos y estructuras burocráticas que se resisten a revisar sus propios errores. Lejos de corregir el rumbo, la OMS ha optado por ampliar competencias que no le corresponden y condicionar la soberanía sanitaria de los países", cerró.

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