Anabel Fernández Sagasti cuestionó a Javier Milei por amenazas de veto: "No entiende que en Argentina existe la división de poderes"

Fernández Sagasti cuestionó a Milei por amenazas de veto: "No entiende que en Argentina existe la división de poderes"

"Nosotros hicimos quorum y la vicepresidenta, que es de otro poder, vino a cumplir con su función que es dirigir el debate", agregó. Luego recordó que en pandemia, la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner le pidió a la Corte Suprema una declaración de certeza para confirmar que el Senado podía sesionar por zoom y la respuesta fue contundente: "La Corte dijo que no se podía meter en el reglamento de otro poder. Si los senadores por mayoría deciden que es valido es valido. No tiene nada que ver la judicialización que pide Milei", remarcó la senadora.

Acto seguido apuntó contra el presidente de Presupuesto y Hacienda, el senador libertario Ezequiel Atauche, por impedir el funcionamiento de la comisión. "No quiere abrir la comisión ante la mayoría pidiendo que se abra. Nunca se dio eso. Si la mayoría quiere una cosa no la podes impedir porque de eso se trata la democracia. Lo que pasa es que tenemos un Gobierno que no entiende que en Argentina existe la división de poderes"

La legisladora también se refirió a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien presidió el debate. “Ella es parte del Ejecutivo. Su función en el Senado es dirigir el debate. Si un senador presidiera, una provincia estaría por encima de las otras. Es constitucionalismo puro”, señaló.

Durante esa jornada, la Cámara alta aprobó leyes de mejoras para jubilaciones, fondos a provincias y emergencia para personas con discapacidad. Además rechazó el veto contra la ley que declaraba en emergencia a la ciudad de Bahía Blanca por el temporal.

En ese marco, la senadora celebró el apoyó que tuvieron las iniciativas por parte de los distintos bloques opositores y desestimó el argumento de los "dialoguistas" sobre el supuesto respaldo popular del Gobierno: “Algunos senadores siguen apoyando los atropellos basándose en eso, pero los que pagan el costo son las personas”.

De cara a las elecciones de octubre, Fernández Sagasti planteó que “es momento de revisar qué se está votando en el Congreso y quiénes apoyan este modelo”.

Por último, denunció amenazas en redes sociales contra los senadores que votaron en contra del Gobierno: “Presentamos una denuncia penal contra tuiteros oficialistas que pedían que nos mataran. Al día siguiente, el Gordo Dan subió un video arriba de un tanque. Ampliamos la denuncia por ese hecho. Los tanques son para la defensa nacional, no para que un civil juegue a los soldados”.

También cuestionó la inacción judicial y la doble vara frente a estas amenazas: “¿Qué diferencia hay con las amenazas que denunció Espert, por las que hoy hay militantes presas sin pruebas?”, preguntó.