13 de abril de 2026 Inicio
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Luis Caputo reconoció que la inflación volvió a subir en marzo y superó el 3%

El ministro de Economía se refirió al Índice de Precios al Consumidor que será publicado por el Indec este martes. También prometió que desde abril bajará y agregó que "se vienen los mejores meses".

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Luis Caputo

Luis Caputo, ministro de Economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la inflación volvió a subir en marzo y superó el 3%, en la previa del dato que publicará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este martes. En enero y febrero el índice había dado un 2,9%.

Luis Caputo, Javier Milei, Karina Milei y Federico Sturzenegger en el video.
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Caputo asistió a la presentación de un libro del analista Salvador Di Stefano en la Bolsa de Comercio de Rosario y anticipó que el Índice de Precios al Consumidor creció en marzo: "Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte. También hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad".

En tal sentido, prometió que desde el próximo mes, el indicador comenzará a bajar. "A partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento, se vienen los mejores meses", expresó.

caputo luis

El IPC por encima del 3% representaría un golpe para el Gobierno, ya que durante varias oportunidades se comprometió a llevarlo al 0%. En este marco, el presidente Javier Milei disertó en marzo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de Hungría y aseguró: "En el final de nuestro mandato la terminaremos de exterminar".

En tanto, en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el jefe de Estado había asegurado que "para agosto, la inflación debería empezar con cero". Por lo pronto, el indicador publicado por el Indec no baja desde junio de 2025.

La inflación de marzo en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3% y alcanzó el 8,9% en lo que va del año

La inflación de marzo en la Ciudad de Buenos Aires volvió a subir en marzo y se ubicó en 3%, alcanzando un alza del 8,9% en el primer trimestre del año. Por su parte, la variación interanual se ubicó en 32,1%. El índice se vio impulsado en el tercer mes del año por incrementos en los combustibles, transporte y educación.

El trabajo elaborado mensualmente por el Instituto de Estadística y Censos de CABA detalla una particular situación en marzo ya que se aceleraron tanto los bienes (+2,8%) como los servicios (3,1%). "La dinámica mensual de los bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente carnes) y, en menor medida, a los aumentos en los valores de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de las prendas de vestir", detallan.

En referencia a los servicios, sostienen que el comportamiento "reflejó principalmente las subas en las cuotas de los establecimientos de educación formal y en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida".

"Le siguieron en importancia, las alzas en los valores del boleto de colectivo urbano, de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. En sentido contrario, las caídas en los precios de los alojamientos en hoteles y de los paquetes turísticos, contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación", agregaron.

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