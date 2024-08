Alicia Barrios declaró que Alberto Fernández "ejerció maltrato psicológico" sobre Fabiola Yañez

Los dichos de la periodista frente al fiscal Ramiro González se extendieron durante más de una hora y fue la primera de un listado de testimonios presentados por la querella. En su denuncia, la exprimera dama definió a Barrios como una "excelente mujer" y afirmó que conocía las visitas que recibía el exmandatario en la Quinta de Olivos.

Por otro lado, se dieron a conocer nuevos chats entre Fernández y Yañez, que se produjeron el 28 de junio, día en que se realizó la audiencia virtual ante el juez donde el exmandatario le aconsejó "que hables lo menos posible" y le aseguró "nunca quise que todo fuera como fue". "Quedate tranquilo, voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer", le respondió ella.

Alberto Fernández El expresidente Alberto Fernández. El País

"Necesito que atiendas a Fioribello. Es muy grave el tema", le expresó el expresidente a su expareja en la conversación. Luego, agregó: "Lamento mucho todo. Me doy cuenta que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande".

Fioribello fue el abogado penalista que estuvo a cargo del divorcio y representó a Yañez durante los últimos cuatro años. A las 16:22 del 28 de junio, la exprimera dama le manifestó que "ya hablé con Juan Pablo, quedate tranquilo voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer". Por su parte, el expresidente insistía con un pedido de disculpas: "Lamento todo, creéme".

