Nuevos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez: "Mi consejo es que hables lo menos posible"

Se trata de una breve conversación producida el 28 de junio, día en que se realizó la audiencia virtual ante el Juez. "Lamento mucho todo, me doy cuenta de que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue", manifestó el expresidente. "Quedate tranquilo, voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer", le respondió ella.

“Necesito que atiendas a Fioribello. Es muy grave el tema”, le expresa en un primer momento Fernández a Fabiola en el chat. Para luego agregar: “Lamento mucho todo. Me doy cuenta que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande”.