Alfredo Cornejo pidió que el escándalo de las coimas "se investigue y esclarezca rápido"

El gobernador de Mendoza encabezó una actividad en la que hizo alusión a la difusión de los audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo. "Veo que la Justicia federal está actuando rápido y eso me satisface", marcó.

Alfredo Cornejo

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza.

Cornejo encabezó una actividad oficial en Mendoza y marcó que la investigación debe avanzar rápidamente. "A mí no me gusta que existan denuncias contra mis funcionarios y tampoco contra el Gobierno Nacional, pero si hay una denuncia, que se investigue y se esclarezca rápido", expresó.

Alfredo Cornejo junto a Javier Milei.

"Veo que la Justicia federal está actuando rápido y eso me satisface. Creo que es una buena respuesta y aliento que sea así. Pero la verdad que no tengo mucho para decir", agregó en esta línea. También confió en que "el Gobierno tiene un montón de áreas con gente muy profesional, como es el caso de Economía con Toto Caputo y el de Sturzenegger en el Ministerio de Desregulación, que vienen con un programa que era de Juntos por el Cambio".

En tanto, detalló la composición del gobierno de Javier Milei. "No se compone solo con gente de ese tipo: hay también gente que proviene de otros partidos, del massismo, por ejemplo. Yo creo que una formación que venía contra la casta y era un slogan de campaña, también se mezcla de gente que, por ejemplo, puede estar hablando cosas y alguien lo grabó", expresó.

Javier Milei denunció que los audios de las coimas son "burdas operaciones"

El presidente Javier Milei aseguró este jueves que los audios que revelan un presunto entramado de coimas y corrupción en La Libertad Avanza (LLA) son "burdas operaciones" y denunció :"Quieren llevarse puesto al Gobierno".

Lo hizo durante un discurso que brindó ante empresarios en un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde hizo referencia al escándalo que salpica a su hermana Karina y a la situación que sufrió durante la caravana en Lomas de Zamora. "Los ataques me envalentonan", desafió.

El mandatario fue recibido por la nueva titular de la entidad, Bettina Bulgheroni, que en mayo se había convertido en la primera mujer designada para conducir la organización que reúne a las principales centrales empresarias del país.

“La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecer y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más”, señaló en un primer momento Milei ante los empresarios que asistieron al almuerzo.

En el mismo sentido, abogó esperar que "todo se aclare tan pronto como sea posible" y lamentó que "los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia, en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen”.

