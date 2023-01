Alfredo Casero llamó a repudiar la visita del presidente de Cuba: "No permitamos esto"

El humorista cuestionó la visita de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. "Les pido a todos que no permitamos esto. Es abiertamente nuestro enemigo. Es enemigo de la democracia y enemigo de la república. Han hecho desastres", aseguró en el video.

Luego, afirmó que "Díaz Canelo (sic) tiene chicos de 11 años presos, gente con 30 años de prisión por haber cantado una canción".

"Por favor, no te quedes en tu casa, porque esta vuelta es muy importante. Está pasando lo que pasó en Venezuela. No te duermas, no seas opa", concluyó.

El día que Alfredo Casero explotó contra Luis Majul

En mayo de 2022, Casero protagonizó un verdadero escándalo al aire en el canal LN+. De invitado en el programa +Voces, el creador de Cha Cha Cha se ofendió con un chiste que le hizo Luis Majul y se retiró del estudio en medio de insultos a los periodistas presentes.

Primero le pegó un puñetazo a la mesa, luego se puso de pie, se arrancó el micrófono y comenzó a gritarle al conductor: "No me tomés por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados (sic)".

"Ustedes, periodistas, que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. La gente está en la calle y siguen viendo si está bien o está mal", disparó Casero mientras abandonaba el estudio.