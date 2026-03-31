31 de marzo de 2026 Inicio
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Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA que tendrán que pagar más de $100.000 en abril 2026

El organismo detalló los monotributistas que deberán abonar esa cifra en el cuarto mes del año.

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Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

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ARCA
  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó nuevos límites de facturación anual y nuevas cuotas mensuales para los monotributistas.
  • El ajuste implicó un incremento del 14,29% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que impacta en el bolsillo de los contribuyentes que se encuadran en las 11 categorías del monotributo.
  • La cuota mensual del monotributo incluye el componente impositivo, que comprende IVA y Ganancias, y el componente previsional, que cubre aportes jubilatorios y obra social.
  • La categoría se determina según el tipo de actividad, la superficie del local, la energía eléctrica consumida, el alquiler anual y el ingreso bruto anual estimado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó nuevos límites de facturación anual y nuevas cuotas mensuales para los monotributistas a partir de abril de 2026. El ajuste implicó un incremento del 14,29% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que impacta en el bolsillo de los contribuyentes que se encuadran en las 11 categorías del monotributo.

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La cuota mensual del monotributo incluye el componente impositivo, que comprende IVA y Ganancias, y el componente previsional, que cubre aportes jubilatorios y obra social. Para determinar la categoría, se tienen en cuenta la facturación anual, la superficie del local, la energía eléctrica consumida y el monto de alquiler.

monotributo

Qué monotributistas deberán pagar más de $100.000 a ARCA en abril 2026

La categoría A, la más baja del régimen, abona $42.386,74 mensuales con un límite de facturación anual de $10.277.988,13. A partir de la categoría E, la cuota supera los $100.000: la E paga $102.537,97 en servicios y $92.658,35 en bienes, con un tope de facturación de $30.833.964,37. La categoría F abona $129.045,32 en servicios y $111.198,27 en bienes, con un límite de $38.642.048,36. Las categorías siguientes son:

  • Categoría G: $197.108,23 (servicios) y $135.918,34 (bienes)
  • Categoría H: $447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (bienes)
  • Categoría I: $824.802,26 (servicios) y $406.512,05 (bienes)
  • Categoría J: $999.007,65 (servicios) y $497.059,41 (bienes)
  • Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) y $600.879,51 (bienes)

La categoría se determina según el tipo de actividad, la superficie del local, la energía eléctrica consumida, el alquiler anual y el ingreso bruto anual estimado. Los contribuyentes deben recategorizar sus actividades periódicamente para asegurarse de estar encuadrados correctamente y evitar inconsistencias con ARCA.

Monotributo
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