Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA que tendrán que pagar más de $100.000 en abril 2026 El organismo detalló los monotributistas que deberán abonar esa cifra en el cuarto mes del año. Por + Seguir en







Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales. ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó nuevos límites de facturación anual y nuevas cuotas mensuales para los monotributistas.

El ajuste implicó un incremento del 14,29% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que impacta en el bolsillo de los contribuyentes que se encuadran en las 11 categorías del monotributo.

La cuota mensual del monotributo incluye el componente impositivo, que comprende IVA y Ganancias, y el componente previsional, que cubre aportes jubilatorios y obra social.

La categoría se determina según el tipo de actividad, la superficie del local, la energía eléctrica consumida, el alquiler anual y el ingreso bruto anual estimado. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó nuevos límites de facturación anual y nuevas cuotas mensuales para los monotributistas a partir de abril de 2026. El ajuste implicó un incremento del 14,29% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que impacta en el bolsillo de los contribuyentes que se encuadran en las 11 categorías del monotributo.

La cuota mensual del monotributo incluye el componente impositivo, que comprende IVA y Ganancias, y el componente previsional, que cubre aportes jubilatorios y obra social. Para determinar la categoría, se tienen en cuenta la facturación anual, la superficie del local, la energía eléctrica consumida y el monto de alquiler.

monotributo Qué monotributistas deberán pagar más de $100.000 a ARCA en abril 2026 La categoría A, la más baja del régimen, abona $42.386,74 mensuales con un límite de facturación anual de $10.277.988,13. A partir de la categoría E, la cuota supera los $100.000: la E paga $102.537,97 en servicios y $92.658,35 en bienes, con un tope de facturación de $30.833.964,37. La categoría F abona $129.045,32 en servicios y $111.198,27 en bienes, con un límite de $38.642.048,36. Las categorías siguientes son:

Categoría G: $197.108,23 (servicios) y $135.918,34 (bienes)

$197.108,23 (servicios) y $135.918,34 (bienes) Categoría H: $447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (bienes)

$447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (bienes) Categoría I: $824.802,26 (servicios) y $406.512,05 (bienes)

$824.802,26 (servicios) y $406.512,05 (bienes) Categoría J: $999.007,65 (servicios) y $497.059,41 (bienes)

$999.007,65 (servicios) y $497.059,41 (bienes) Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) y $600.879,51 (bienes) La categoría se determina según el tipo de actividad, la superficie del local, la energía eléctrica consumida, el alquiler anual y el ingreso bruto anual estimado. Los contribuyentes deben recategorizar sus actividades periódicamente para asegurarse de estar encuadrados correctamente y evitar inconsistencias con ARCA.