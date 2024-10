Alfredo Casero apoyó a Javier Milei: "Es honesto e internacionalmente está reconocido como brillante"

En tanto, fue consultado sobre si se debería aplaudir al jefe de Estado. "No sé. Yo no aplaudo a nadie. Si tengo que hablar de Milei, creo profundamente una sola cosa: es una persona honesta. Eso sí puedo decirlo. Es una persona ordenada. Es un científico, y un científico se mueve como un científico", afirmó.

También, aseguró que se producirán distintos aspectos positivos en la Argentina: "Se vienen cosas buenas, y no estoy hablando de política. Ya hay un montón de cosas buenas cuando la gente se mira sin odio. Hemos vivido un período absoluto de oscurantismo y de pata en la cabeza. Y la gente se va a olvidar dentro de poco, porque te van a seguir hablando de boludeces, que el idiota este se acostó con la hija del otro...".

Por otro lado, expuso su desinterés por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, en medio del ajuste del Gobierno sobre la cultura. "Me importa un pedo el Incaa. No recuerdo haber pedido ninguna ayuda a nadie nunca, porque se me caería la cara de vergüenza. Actores que cobraban el IFE, ¿me entendés? No, no. Los actores quieren flan; no hay plata para flan, muchachos", manifestó.