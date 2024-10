El jefe de asesores de Javier Milei aseguró que el actual programa económico es el único camino "nos guste o no"

El jefe del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei , el economista Demian Reidel , defendió el ajuste fiscal que viene llevando adelante el Gobierno y remarcó que es el único camino "nos guste o no" . Además, cuestionó a los gobiernos kirchneristas y afirmó que "los K ajustaron" .

"Cuando un gobierno se queda sin un peso, no hay misterio: toca hacer ajuste fiscal. La idea de que pueden elegir entre ajustar o no es, francamente, un delirio. El ajuste va a llegar, nos guste o no. La única decisión que realmente puede tomar el gobierno es sobre el cuándo y el cómo", explicó Reidel a través de un extenso posteo en la red social X.