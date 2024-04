Alberto Fernández le contestó a Javier Milei: "Mi perro no me aconseja"

El expresidente publicó una carta en X luego que el actual mandatario lo tildara de títere. Además, aseguró que “las ‘fuerzas del cielo’ no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas”.

El expresidente Alberto Fernández le respondió a Javier Milei luego que el actual mandatario lo toldara de títere con una dura carta en X (anteriormente Twitter): “Debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo) , que las ‘fuerzas del cielo’ no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas”.

En su momento, el exmandatario publicó en su cuenta de X: "Lograr un insignificante superávit a costa de que el Estado deje de cumplir sus obligaciones esenciales, no es el camino correcto", en referencia a lo anunciado por el Presidente, quién anunció 0,2% de superávit en el primer trimestre.

En Parque Norte, Milei imitó a Fernández y lo trató de "títere", lo que generó una respuesta por parte del expresidente. "Si el presidente se refirió a mí llamándome “títere” quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré", expresó en un comunicado.

En el texto Fernández apuntó a los perros de Milei y aclaró que "también debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las “fuerzas del cielo” no me mandan señales y que mis acciones ".

La respuesta de Alberto Fernández a Javier Milei en X

Si el presidente se refirió a mí llamándome “títere” quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las “fuerzas del cielo” no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas.

Hecha esta aclaración, y entendiendo que se ha referido a un video que subí a las redes en el que se señalaba quienes “se beneficiaron del modelo empobrecedor del pasado”, debo decir que temo que el presidente se siga informando por Jumbo bot.

El programa acordado con el FMI establecía que en 2023 el Estado Nacional debía reflejar un déficit de 1,9%. Finalmente, como consecuencia de la sequía y sus efectos sobre la economía, el déficit fiscal fue del 2,7%. Esto significa que el desvío sobre el programa fue del 0,8 pp.

En ese escenario, donde la industria crecía, la desocupación era la más baja de los últimos 38 años, la obra pública generaba desarrollo, la salud, la educación y la ciencia y tecnología estaban financiadas por el Estado y conducidas por personas experimentadas en esas materias, ni había una hiperinflación del 15.000% como afirmó al asumir, ni el déficit era del 15% como dijo antes o del 5 % como dijo ahora.

Algo más. No dije que su ajuste es insignificante. Su ajuste es inhumano, brutal y fundamentalmente innecesario.

Lo insignificante es el falso resultado fiscal que dice haber logrado con semejante ajuste y que dio a conocer en una cadena nacional penosa.

Basta de mentir Presidente…ya está probado que la mentira tiene patas cortas.