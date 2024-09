Ahora Javier Milei destacó la relación con China: "Es un socio comercial muy interesante, no exigen nada"

En una entrevista que concedió a la conductora Susana Giménez en la que habló de aspectos de su vida personal y realizó un balance de su gobierno en los primeros 9 meses, el presidente Javier Milei aseguró sentirse gratamente sorprendido por la gestión de su par chino Xi Jinping. "Con China me sorprendí gratamente. Tuvimos una reunión con el embajador y al otro día nos destrabaron el SWAP", dijo, en relación a la renovación del swap con China por un monto de u$s 5.000 millones hasta julio de 2026 realizada en junio de este año.

"Es un socio comercial muy interesante. -agregó el Presidente- Ellos no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten", aseguró. Sin embargo, durante muchos años, Javier Milei se había mantenido inflexible en su condena al régimen del gigante asiático.

Milei había dicho que quería romper relaciones comerciales con China

En plena campaña electoral, Javier Milei aseguró que la Argentina no sería socio de Brasil ni de China en un eventual gobierno libertario. "Lo que no voy a saber es estar aliado con ellos, no puedo ser aliado con los comunistas, no puedo ser aliado de los que desprecian la libertad, no puedo ser aliado de alguien que pone recursos para interferir un proceso electoral en todo el país", marcó.

En contrapunto, precisó los países con los que buscaría aliarse y cuestionó un bloque económico del que forma parte la Argentina: "Voy a estar alineado con Estados Unidos, Israel y con el mundo libre. El Mercosur falló brutalmente".

Asimismo, marcó la diferencia entre la diplomacia y el comercio. "Separo la cuestión de las relaciones con el mundo en lo que tiene ver la parte diplomática y la parte comercial. En lo comercial, como liberal no les debería sorprender que sea un devoto del libre comercio", expuso.