Ahora el Gobierno también tapó un mural de Néstor Kirchner en una sede del Correo Argentino

El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán , explicó el motivo por el cual se cubrió el mural en homenaje a Kirchner en una sucursal del Correo Argentino. "Como ya lo dijo el presidente Javier Milei, los edificios públicos son de todos los argentinos. No corresponde que en ellos haya propaganda política" , expresó.

"Por eso, estamos removiendo pintadas y símbolos partidarios en todos los edificios públicos, para garantizar la libertad de expresión y de pensamiento. En este caso, avanzamos con la remoción de un mural en la sucursal de Retiro del Correo Argentino", agregó en esta línea.

En tanto, Catalán también expuso en su publicación cómo quedó la pared luego de que fuera pintada de blanco para tapar la imagen de Kirchner. Además, posteó un video en el que se observó a un hombre mientras coloreaba el mural para cubrirlo.

La iniciativa forma parte de la postura de Capital Humano de "desideologizar" los edificios públicos, retirando bustos o imágenes de dirigentes políticos, como lo hizo con la estatua del fallecido exmandatario en una sede de la Anses y luego de imágenes de Evita Perón.

Los retiros de un busto de Néstor Kirchner e imágenes de Evita Perón de la Anses

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ordenó el viernes retirar el busto del expresidente Néstor Kirchner de la sede de Anses en Paseo Colón. Esta medida se sumó al cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner (CCK), ahora llamado Palacio Libertad, y al del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, renombrado como Perito Francisco Pascasio Moreno.

Este embate se dio tan solo 24 horas de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, informara la quita de la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner, después de que la Cámara de Casación ratificara la condena impuesta a la expresidenta en 2022.

"En el día de hoy, se retiró el busto del expresidente Néstor Kirchner que se encontraba en las oficinas de Anses de la Av. Paseo Colón", informó Pettovello. Una situación parecida ocurrió meses atrás, cuando la vicepresidenta Victoria Villaruel ordenó sacar un busto del expresidente del Congreso, y aseguró que "no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda".

Por otro lado, el Ministerio de Capital Humano retiró este sábado posters, gigantografías y pegatinas de María Eva Duarte de Perón instaladas en una sede de la Anses.