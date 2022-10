Agustín Rossi sobre Revolución Federal: "Sus prácticas y actuación no condicen con el sistema democrático"

En ese sentido aseguró a Argenzuela, programa conducido por Jorge Rial: "Presentamos una denuncia a Revolución Federal y a sus integrantes a partir de un audio que tenían en la red social Twitter en donde singularmente preanunciaban acciones que después se sucedieron, ya que se dio una semana antes al atentado a Cristina Kirchner".

Al mismo tiempo detalló el contenido de las charlas, en la que Morel decía que "si no me conociesen los chicos de La Cámpora me instalaría, cantaría la marcha peronista, me infiltraría y pasaría a la historia". Por otra parte, se conoció en el mismo audio "el paradero de un exsoldado voluntario (que fue apartado) con asiento en Río Gallegos que hablaba de la posibilidad de matar a Máximo Kirchner y con amenazas para matar al presidente Alberto Fernández", según detalló Rossi en el programa.

El funcionario indicó que "la denuncia fue asentada en el Juzgado de Capuchetti, porque entendemos dos aspectos: "Por un lado estudiar la potencial vinculación que pudiese existir entre Revolución Federal y lo que genéricamente decimos banda de los copitos y por otro lado, presentar el audio en el que se urge una serie de cantidad de delitos, instigación a la violencia y amenazas que merecen ser investigados", sostuvo.

"Me parece que estamos en presencia de un hecho nuevo en cuanto a la magnitud en la política argentina que se esta dando en otras partes del mundo: el crecimiento de los grupos neonazis en los países centrales europeos y Estados Unidos es materia de preocupación de todos los gobiernos", finalizó, poniendo en contexto la situación.